Trapani: a Torre di Ligny è tempo di lavori

18/11/2024 06:00:00

a Torre di Ligny, uno dei simboli di Trapani, è nuovamente al centro di un importante intervento di restauro. Il precedente restauro, concluso nel 2015, si è rivelato un fallimento a causa della scelta di materiali inadatti e di una mancata valutazione delle condizioni ambientali.

L'esposizione al salmastro e l'utilizzo di materiali non compatibili con l'ambiente marino hanno provocato il rapido deterioramento dell'intonaco, compromettendo gravemente l'estetica e la sicurezza della torre. Le infiltrazioni d'acqua, inoltre, hanno danneggiato i serramenti in metallo e legno, rendendoli inutilizzabili e creando ulteriori problemi di umidità all'interno della struttura.

Per porre rimedio a questa situazione, l'amministrazione comunale ha stanziato 150.000 euro per un nuovo intervento di restauro. I lavori riguarderanno non solo la rimozione e la sostituzione dell'intonaco danneggiato, ma anche la riparazione dei serramenti e della copertura della terrazza.

Le cause del fallimento del restauro del 2015

L'analisi delle cause del fallimento del precedente intervento ha evidenziato alcuni errori progettuali e costruttivi:

Scelta di materiali non idonei : L'intonaco utilizzato non era in grado di resistere all'azione del salmastro e degli agenti atmosferici.

: L'intonaco utilizzato non era in grado di resistere all'azione del salmastro e degli agenti atmosferici. Mancata preparazione del supporto : La superficie della torre non è stata adeguatamente preparata prima dell'applicazione dell'intonaco, compromettendone l'adesione.

: La superficie della torre non è stata adeguatamente preparata prima dell'applicazione dell'intonaco, compromettendone l'adesione. Sottovalutazione del contesto ambientale: Non sono state adottate misure specifiche per proteggere la torre dall'aggressività dell'ambiente marino.

Le soluzioni adottate per il nuovo restauro

Per evitare di ripetere gli errori del passato, il nuovo intervento prevede:

Rimozione completa dell'intonaco danneggiato : Verrà rimosso l'intero strato di intonaco, compresa la rete di sostegno, per consentire una pulizia accurata della muratura.

: Verrà rimosso l'intero strato di intonaco, compresa la rete di sostegno, per consentire una pulizia accurata della muratura. Trattamento anti-sale : La muratura verrà sottoposta a un trattamento con un prodotto specifico per inibire la formazione di sali e migliorare la traspirabilità del materiale.

: La muratura verrà sottoposta a un trattamento con un prodotto specifico per inibire la formazione di sali e migliorare la traspirabilità del materiale. Scelta di materiali compatibili con l'ambiente marino : Verrà utilizzato un intonaco specifico per esterni, resistente agli agenti atmosferici e al salmastro.

: Verrà utilizzato un intonaco specifico per esterni, resistente agli agenti atmosferici e al salmastro. Rinforzo dei serramenti : I serramenti in metallo e legno verranno sostituiti o restaurati, garantendo una migliore impermeabilità e isolamento termico.

: I serramenti in metallo e legno verranno sostituiti o restaurati, garantendo una migliore impermeabilità e isolamento termico. Riparazione della copertura: La copertura della terrazza verrà riparata e impermeabilizzata per prevenire infiltrazioni d'acqua.

Un ponteggio per garantire la sicurezza dei lavori

Per eseguire i lavori in tutta sicurezza, sarà necessario installare un ponteggio che avvolgerà completamente la torre. Il ponteggio sarà dotato di tutte le misure di sicurezza necessarie, come parapetti e reti di protezione, per garantire l'incolumità degli operai e dei passanti.

Un'opera fondamentale per la tutela del patrimonio culturale

Il restauro della Torre di Ligny è un'opera fondamentale per la tutela del patrimonio culturale della città di Trapani. Grazie a questo intervento, la torre potrà tornare a splendere nel suo antico splendore e a essere ammirata da turisti e visitatori.