Trapani ed Erice celebrano la Festa dell'Albero con una settimana di eventi

18/11/2024 15:30:00

Torna la Festa dell'Albero, l'iniziativa di Legambiente che da 29 anni celebra l'importanza degli alberi per la vita. Dal 18 al 24 novembre 2024, scuole e cittadini di Erice e Trapani saranno coinvolti in una serie di eventi dedicati alla natura.

L'iniziativa, organizzata in collaborazione con l'Ufficio della Pastorale e del Lavoro della Diocesi di Trapani, Live Charity, Donare Rende Felici e Guardie Ambientali Accademia Kronos, offrirà momenti di riflessione e attività per grandi e piccini.

Gli alberi gli anticorpi urbani al CO2

Gli alberi sono i nostri più grandi alleati contro la crisi climatica. In particolare nelle aree urbane, dove entro il 2050 si stima vivrà il 70% della popolazione mondiale, il loro contributo è fondamentale. Migliorano la stabilità dei terreni contro il dissesto idrogeologico, incrementano la permeabilizzazione del suolo contribuendo a mitigare gli effetti degli eventi climatici estremi, trattengono gli inquinanti atmosferici (le polveri sottili), attutiscono i rumori fino al 70% e assorbono CO2. La vegetazione in

città riduce l’effetto “isola di calore”; se posizionati nelle vicinanze degli edifici, gli alberi possono ridurre la necessità di utilizzo dei condizionatori d’aria con un risparmio di energia stimato dal 20 al 50%.

Nonostante la messa a dimora di alberi sia una tra le nature based solutions più trascurate, rappresenta la più efficace opportunità per migliorare la salute pubblica e il benessere nelle nostre città, protagoniste indiscutibili delle necessarie politiche di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici. Svolgono funzioni fondamentali per mantenere gli equilibri del pianeta ma troppo spesso nelle aree urbane si toglie spazio al verde per dare campo libero alla cementificazione.

Ecco tutti gli appuntamenti

Saranno organizzati delle piantumazioni di nuovi Alberi e incontri a seguito del progetto un “Albero per Amico “, svoltosi presso gli Istituti Ericini con il patrocinio dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del comune di Erice nell’Anno scolastico 2023/24, seguiranno altri incontri e piantumazioni anche negli Istituti scolastici di Trapani, tantissimi gli appuntamenti della settimana:

18 Novembre ore 10,00 Istituto Mazzini Erice C.S. sede Centrale;

18 Novembre ore 12,30 Istituto Pagoto Erice C.S. sede Centrale;

19 Novembre ore 10,30 plesso Gemellini Asta dell’Istituto Pascoli/De Stefano Erice C.S.

21 Novembre ore 09,00 plesso Don Milani dell’ Istituto Nunzio Nasi di Trapani;

21 Novembre ore 11,00 plesso Marconi Istituto Nunzio Nasi Trapani sede Centrale