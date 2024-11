Trapani: Kevin e Justin protagonisti in Capitaneria, un’amicizia nata nel segno dell’ambiente

18/11/2024 02:00:00

“Curiamo l’ambiente, un passo alla volta!” È stato questo lo slogan che ha fatto da filo conduttore a un’iniziativa svoltasi il 25 ottobre scorso nella Riserva Naturale Orientata delle Saline di Trapani e Paceco. Durante l’evento, due giovani e curiosi protagonisti, Kevin e Justin, hanno avuto modo di conoscere da vicino i compiti della Capitaneria di Porto di Trapani e il ruolo fondamentale della Guardia Costiera nella tutela ambientale.

Dalla loro partecipazione è nato un legame speciale con il Comandante della Capitaneria, Guglielmo Cassone, che ha fortemente voluto invitare i due ragazzi a visitare la sede della Guardia Costiera di Trapani.

La visita in Capitaneria - Il 14 novembre, accompagnati dalla Dottoressa Silvana Piacentino, direttrice della Riserva Naturale Orientata delle Saline, Kevin e Justin hanno fatto il loro ingresso in Capitaneria, accolti con grande calore dal Comandante Cassone. La giornata si è trasformata in un’avventura emozionante, con un itinerario studiato per alimentare la loro curiosità e farli immergere nelle attività operative della Guardia Costiera.

La visita è iniziata nella sala operativa, dove i due ragazzi si sono subito incuriositi per quelli che ai loro occhi sembravano dei semplici “walkie-talkie”. In realtà si trattava degli apparati portatili di comunicazione VHF, utilizzati per dialogare con le navi. Kevin e Justin si sono messi alla prova con alcune simulazioni di comunicazione, dimostrando grande attenzione nel seguire le procedure corrette per stabilire contatti tra interlocutori.

A bordo delle motovedette - Il tour è poi proseguito con una visita a bordo delle motovedette della Guardia Costiera, mezzi fondamentali per le operazioni di ricerca e soccorso in mare, oltre che per il pattugliamento costiero. L’entusiasmo dei due giovani ha raggiunto il culmine: ammirare da vicino il mezzo nautico e scoprire le dotazioni di soccorso presenti a bordo è stato per loro un momento memorabile.

Un dono simbolico e un invito rinnovato - La giornata si è conclusa con un gesto simbolico: Kevin e Justin hanno voluto ringraziare il Comandante Cassone regalando una penna personalizzata, segno della loro gratitudine per l’accoglienza e per l’esperienza vissuta. Il Comandante, dal canto suo, ha rinnovato con affetto l’invito a tornare in Capitaneria ogni volta che lo desiderassero.