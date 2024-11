Il PD di Trapani incontra i cittadini per discutere del futuro della città

18/11/2024 15:11:00

Il Partito Democratico di Trapani invita la cittadinanza a partecipare ad un incontro pubblico per discutere del Piano Urbanistico Generale (PUG), un importante strumento per la pianificazione e lo sviluppo della città.

L'appuntamento è per mercoledì 20 novembre alle ore 18:00 presso la sede del Circolo PD di Trapani in corso Piersanti Mattarella 152.

Durante l'incontro, i cittadini avranno l'opportunità di confrontarsi con l'assessore all'Urbanistica Giuseppe Pellegrino e con i consiglieri comunali del PD, esprimendo le proprie idee e proposte per il futuro di Trapani.

"Vogliamo costruire insieme ai cittadini il futuro della nostra città", dichiara Astrid Di Pasquale, segretaria del Circolo PD di Trapani "Angela Bottari". "Il PUG è uno strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita di tutti, e per questo è importante che la sua elaborazione avvenga in modo partecipato e trasparente".

L'incontro è aperto a tutti i cittadini interessati a contribuire al miglioramento della propria città.