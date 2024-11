A Marsala il corteo per la "Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne" 

18/11/2024 14:15:00

Il 25 novembre 2024, Marsala si unirà alla commemorazione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, un’occasione importante per sensibilizzare la comunità sull’urgenza di porre fine a ogni forma di violenza di genere. L’evento, promosso da numerose associazioni cittadine, vedrà la partecipazione attiva di studenti, rappresentanti del territorio, associazioni locali e cittadini mossi dal desiderio di esprimere indignazione e sostegno per una cultura di non violenza.

Il programma della giornata

Il corteo partirà alle ore 9:30 da Piazza della Vittoria (nota anche come Porta Nuova) e seguirà un percorso simbolico lungo via XI Maggio, con una sosta a Piazza della Repubblica. La manifestazione si concluderà nel tratto iniziale di via Roma. Durante il percorso, si terrà un momento particolarmente toccante: la lettura dei nomi delle vittime di femminicidio del 2024, un gesto di memoria collettiva che invita a riflettere sulle vite spezzate dalla violenza.

Un impegno collettivo

L’iniziativa non coinvolge solo istituzioni e associazioni, ma punta a unire l’intera cittadinanza in una manifestazione di solidarietà e impegno. L’adesione delle scuole di Marsala rappresenta un passo fondamentale per educare le nuove generazioni al rispetto e all’uguaglianza, contribuendo a costruire una società più consapevole e giusta.

Il corteo non è soltanto un momento di denuncia, ma anche un’occasione per rinnovare l’impegno verso un cambiamento culturale necessario. Partecipare significa dire no alla violenza e sì a una comunità in cui donne e uomini vivano in piena dignità e sicurezza.