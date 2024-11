Marsala, i giovani protagonisti dell'iniziativa del Lions Club "Un poster per la Pace"

18/11/2024 18:30:00

Marsala: i giovani protagonisti con il concorso "Un Poster per la Pace"

Anche quest'anno, il Lions Club di Marsala ha promosso l’iniziativa internazionale “Un Poster per la Pace”, coinvolgendo gli istituti scolastici del territorio. L’obiettivo del concorso, che da oltre tre decenni coinvolge giovani di tutto il mondo, è sensibilizzare le nuove generazioni sui valori della pace e dell’amicizia tra i popoli, invitandoli a esprimere il proprio punto di vista attraverso l’arte e la creatività.

Il tema 2024/2025: Pace senza limiti

Per l’edizione 2024/2025, il tema scelto è “Pace senza limiti”. Gli studenti sono stati invitati a realizzare poster che immaginino un mondo in cui la solidarietà non conosce confini e la pace è infinita. A Marsala e Petrosino, gli istituti comprensivi hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, dando vita a una prima fase del concorso che si è recentemente conclusa.

Il coinvolgimento del Lions Club di Marsala

Il presidente del Lions Club di Marsala, Avv. Diego Maggio, insieme ad alcuni soci, ha incontrato gli studenti che hanno partecipato al progetto. Durante l’incontro, i giovani artisti hanno presentato i loro lavori e ricevuto attestati di partecipazione, celebrando così l’impegno e la creatività che hanno dedicato all’iniziativa. Le opere prodotte passeranno ora alle selezioni successive: a livello regionale, nazionale e infine internazionale. Tra i poster vincitori dei vari Paesi sarà scelto un unico vincitore, che verrà premiato durante la Giornata Lions alle Nazioni Unite, un evento simbolico di grande prestigio.

A livello locale, i poster selezionati riceveranno un riconoscimento speciale durante una cerimonia che si terrà a Marsala nei prossimi mesi.

Un’occasione per educare alla Pace

Il concorso “Un Poster per la Pace” non è solo un’opportunità per esprimere la propria creatività, ma anche un momento educativo, volto a promuovere valori fondamentali come la tolleranza, l’amicizia e la solidarietà tra i popoli. Con il sostegno del Lions Club, Marsala si conferma una comunità attenta a coinvolgere i giovani in iniziative che alimentano riflessioni positive sul futuro del nostro mondo.