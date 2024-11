Futsal serie A2: il Futsal Mazara festeggia la prima vittoria casalinga, Gear battuta 7-5

19/11/2024 07:00:00

Un Futsal Mazara più forte delle avversità. Nonostante le tante assenze per squalifica, ed i diversi giocatori acciaccati, ieri pomeriggio il quintetto gialloblu ha conquistato la prima vittoria casalinga della stagione. A farne le spese con il risultato finale di 7-5 è stata la Gear Piazza Armerina che si è vista rimontare il doppio vantaggio iniziale da una squadra che, spinta dallo strepitoso pubblico di casa, ha saputo buttare il cuore oltre ogni ostacolo e paura. Con Mister Bruno squalificato a guidare la squadra dalla panchina ci ha pensato il fidato vice Giovanni Pomilia. Quintetto di partenza mazarese con Sugamiele, Alves, Rosone, Bruno e Gancitano. Ma l’avvio di gara per i locali è tutto da dimenticare. Agli ennesi, infatti, bastano poco più di quattro minuti per portarsi subito sullo 0-2 grazie alle reti di Vedoveli ed El Johari. Il Mazara è sotto shock, ed allora ci pensa il pubblico a prendere per mano la squadra per farla uscire dal torpore iniziale. Torpore che i padroni di casa si lasciano definitivamente alle spalle dal 12’ minuto di gioco quando, in appena 30”, i gialloblu trovano due gol che rimettono in equilibrio la partita: prima con il tradizionale gol dell’ex firmato da Bruno, e poi con Alves che ruba il pallone ad un avversario ed infila il portiere piazzese. Gli ospiti accusano il colpo ed il Mazara continua a premere sull’acceleratore. Al 14’ Rivella con un colpo di tacco mette De Marco a tu per tu col portiere avversario, ed il numero 30 gialloblu con freddezza realizza il 3-2. La Gear perde la bussola ed al 15’ anche Russo che atterra Rivella e si becca il secondo giallo. Nei due minuti di inferiorità numerica gli ospiti reggono l’onda d’urto gialloblu. Ma al 18’ è ancora Rivella ad incantare il pubblico presente con un gol stupendo direttamente su calcio di punizione. A 59” secondi dall’intervallo il Mazara cala addirittura la manita ancora con Felipe Alves che ruba palla a Vedoveli e gonfia la rete avversaria. Si va al riposo sul 5-2.

Ad avvio di secondo tempo Vedoveli riduce il gap siglando la rete del 5-3. Poi sale in cattedra Rosone che, in poco meno di due minuti, realizza un micidiale uno-due che porta il Mazara sul 7-3. Partita però tutt’altro che chiusa. Al minuto 11 un momento di amnesia dei padroni di casa consente alla Gear di dimezzare il divario grazie ai gol di Vedoveli e capitan Fabinho. Al 13’ Alves va vicinissimo alla tripletta, ma il palo gli nega l’opportunità di portarsi a casa il pallone. Nei restanti minuti i locali amministrano bene i due gol di vantaggio, anche nel momento in cui Mister Magalhaes tenta la carta del power-play. Al suono della sirena il risultato finale è di 7-5. Al triplice fischio, al Palazzetto di Mazara, la festa è tutta per i gialloblu che ricevono l’abbraccio dei propri insostituibili tifosi. Una prestazione tutta cuore ed orgoglio che permette a Farina e compagni di portare a casa 3 punti che muovono una classifica ancora incredibilmente corta. Adesso le attenzioni sono tutte per la sfida casalinga di sabato prossimo contro il Lamezia, un altro crocevia importante per capire che ruolo potrà recitare in questa Serie A2 il quintetto mazarese.

Tabellino: Futsal Mazara - Gear Piazza Armerina 7-5 (5-2)

Futsal Mazara: Sugamiele, Rosone, Bruno, Farina (K), Gancitano, Russo, Mannone, Rivella, D’Antoni, Alves, Barbera, De Marco. All. Giovanni Pomilia

Gear Piazza Armerina: Calì, Prestileo, Russo, Caponetto, Tamurella L., Maccarini, Vedoveli, Tamurella A., Tudisco, El Johari, Fabinho (K), Farina. All. Marcello Magalhaes