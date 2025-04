Calcio a 5: il Marsala Futsal attende sabato il Regalbuto, ultima sfida che vale la A2

04/04/2025 13:30:00

Sarà un grande momento di sport quello che tanti tifosi vivranno sabato 5 aprile al Palazzetto dello Sport: l’ultima gara del Campionato di serie B Girone H che vedrà scendere sul parquet il Marsala Futsal 2012 attualmente prima a + 3 e il Promostand Futsal Regalbuto, secondo in classifica. Sono due i risultati utili per i lilybetani ma una sola è la regola: vincere e portare a casa il titolo che vale l’A2! Mister Rafa Torrejon avrà tutti a disposizione, sono rientrati gli acciacchi per chi ha giocato una grande finalissima di Coppa Italia.

In questo Campionato gli azzurri le hanno vinte tutte, sia in Coppa Divisione (Under 23) che in Coppa Italia, perdendo in quest’ultimo caso solo la ‘bella’ nelle Marche contro il forte Villorba. Nel Girone H invece, tutti punteggi pieni tranne in un match, la trasferta persa in casa del Mistral Palermo. Spalti bianco-azzurri attendono la squadra del Presidente Paolo Tumbarello che sta facendo il pienone di biglietti venduti già da giorni.

Il portiere Simone Vallarelli, arrivato quest’anno in maglia azzurra nonchè il miglior portiere della finale di Coppa, promette spettacolo: “Ci stiamo preparando ad una grande partita, vogliamo confermare quanto di buono abbiamo fatto quest’anno senza mai sottovalutare il forte avversario che avremo davanti. I nostri tifosi ci daranno un supporto importante, non vogliamo solo vincere il Campionato ma portare a casa anche la vittoria contro il Regalbuto. Il nostro palazzetto deve restare un fortino”. A lui fa eco Matteo De Bartoli, il terzo capocannoniere del Marsala nella classifica dei primi 10 marcatori del Campionato: “Stiamo studiando come affrontare questa giornata e il Mister ci sta aiutando. Sarà una gara difficile ma noi siamo pronti e concentrati, sappiamo cosa fare”. A dirigere il match con inizio alle ore 15: Daniele Pozzi Arbitro 1 (sez. Roma 1), Andrea Antagonista Arbitro 2 (sez. Roma 2), Davide Salvatore Fonti crono (sez. Caltanissetta).