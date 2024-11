Calcio: quarto risultato utile consecutivo per il Marsala 1912,  battuta la Folgore

19/11/2024 12:45:00

Al netto della seconda rete in azzurro di Simone Martorana ed al grande lavoro difensivo della squadra, a vincere il match contro la Folgore è stato sicuramente Mister Totò Brucculeri il cui grande pregio è stato quello di “immaginare” la partita. L’esperto tecnico lilibetano ha previsto l’intercedere del match contro i rossoneri di Mister Iacono, ribattendo, con una difesa attenta e con l’utilizzo di capitan Genesio nelle porzioni di campo e di ruolo ove occorreva, tutti i tentativi dei folgorini che si sono sistematicamente infranti sulla trequarti del Marsala. Se a tutto ciò aggiungiamo le giuste sostituzioni nella ripresa, ecco che la partita improvvisamente cambia volto facendo bastare due azioni fulminee per conquistare tre importantissimi punti classifica. Nella seconda, qualche attimo prima del fischio finale del Sig. Camia di Nichelino, ci vorrà una strepitosa parata del portiere ospite a negare il raddoppio a Mangiaracina.

Era la decima giornata del Campionato di Eccellenza Sicilia girone A ed il Marsala per la terza volta la gioca al Nino Vaccara di Mazara del Vallo, impianto in cui gli azzurri conquistano sei dei nove punti disponibili. Una sfida dal valore estremo per entrambe le formazioni perché la vittoria di una significa distanziare di tre punti l’altra. La vincerà il Marsala grazie ad una rete di Martorana sul finire del tempo regolamentare, un tiro difficile che l’esterno lilibetano colpisce di prima intenzione vanificando l’intervento dell’estremo ospite. Tre punti che lanciano, oltre che gli azzurri nella prima metà della classifica, anche un segnale alle altre avversarie: in questa Eccellenza c’è anche il Marsala 1912.

Tabellino: Marsala 1912 – Folgore Calcio 1-0

Marcatore: 44’ st Martorana (M)

Marsala 1912: Faraone, Genesio, Mazzeo, Petrucci (43’ st Isaia), Giardina, Cinquemani, Meo (10’ st Troncoso), Luminario, Angileri (39’ st Pedalino), Vetrano (4’ st Martorana), Mangiaracina. A disp: Furnari, Abbenante, Di Girolamo, Accardo, Bonfratello. Allenatore: Salvatore Brucculeri

Folgore Calcio: Di Martino, Priola, Gomes (21’ st Iddrisson), Kamara (39’ st Foscari), Tourè, Tarantino, Bertoglio, Ferotti, Spanò (26’ st Ala), Erbini, Pisciotta (19’ st Pace). A disp: Sansone, Ignoto, Pizzolato, Luppino. Allenatore: Giovanni Iacono

Ammoniti: Genesio, Giardina (M); Bertoglio (F)

Arbitro: Sig Samuele Camia di Nichelino (TO)

Assistenti: Sig. Pietro Fardella di Palermo e Sig. Davide Trovato di Agrigento

Note: giornata soleggiata; circa 600 spettatori sugli spalti