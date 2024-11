Trapani: "In corso Piersanti Mattarella non c'è una panchina"

19/11/2024 10:18:00

In corso Piersanti Mattarella non ci sono panchine. E' questa la segnalazione di Francesco, un lettore ci Tp24 che mette in evidenza il problema di arredo urbano e accoglienza turistica nella città di Trapani.

Polizzi sottolinea come questa arteria, percorsa da numerosi turisti diretti alla stazione della funivia per Erice vetta, non sia dotata di alcuna panchina.

"In tutta la via Piersanti Mattarella oltre a non funzionare l'unico semaforo all'incrocio con via Cofano, non esiste una panchina - scrive Francesco -. Strano, perché soprattutto nei mesi estivi la via viene percorsa da numerosi turisti che sì recano a piedi alla stazione della funivia per Erice vetta. Una vera città turistica dovrebbe essere ospitale e le panchine sono sempre un componente gradito dell'arredo urbano che, a quanto sembra, è assolutamente sconosciuto all'amministrazione cittadina".

