 A Marsala termina il progetto “M’a Firu – Competenze per i giovani”

19/11/2024 08:07:00

Si è concluso al Complesso Monumentale San Pietro, il progetto “M’a Firu – Competenze per i giovani”, un’iniziativa innovativa nata per contrastare la povertà educativa e promuovere l’autodeterminazione dei giovani attraverso il rafforzamento delle loro competenze. Finanziato dal PNRR nell’ambito del programma NextGenerationEU, il progetto ha coinvolto oltre 500 studenti delle scuole superiori di Marsala, integrando formazione, partecipazione e progettazione attiva.

Un modello di comunità educante

“M’a Firu” ha costruito una rete sinergica tra istituzioni locali, scuole, associazioni e il Comune di Marsala, operando come una “comunità educante” capace di prendersi cura in modo condiviso dello sviluppo dei giovani. Con il supporto di partner come l’ITET “G. Garibaldi”, il FabLab Western Sicily e il CIF Livorno, e sotto la guida del capofila NeXt – Nuova Economia per Tutti, il progetto ha creato uno spazio dove i ragazzi hanno potuto esplorare il loro potenziale e contribuire attivamente alla comunità.

Percorsi innovativi e laboratori pratici

Dal novembre 2023 i giovani partecipanti hanno affrontato numerosi percorsi formativi e laboratoriali, tra cui:

Economia civile: grazie al Business Model Canvas di NeXt, gli studenti hanno analizzato il contesto locale, individuato bisogni e progettato soluzioni concrete per migliorare la realtà cittadina.

Fabbricazione digitale e videomaking: a cura del FabLab Western Sicily, i laboratori hanno prodotto idee pratiche come l’Adoption Day per il canile di Marsala e adesivi per incentivare la raccolta differenziata.

Campus estivi e mappatura del territorio: iniziative per rendere le spiagge di Marsala più accessibili alle persone con disabilità, in linea con l’impegno dell’Amministrazione per le “Bandiere Lilla”.

Gli studenti hanno anche partecipato al Festival Nazionale dell’Economia Civile a Firenze, condividendo le loro esperienze e contribuendo alla redazione del “Manifesto dei giovani dell’Economia Civile”.

L’evento conclusivo: un momento di riflessione e futuro

La giornata conclusiva, inaugurata dai saluti istituzionali del sindaco Massimo Grillo, ha visto alternarsi interventi di esperti e referenti del progetto, che hanno raccontato i risultati raggiunti e delineato le prospettive future. Tra i temi affrontati:

Il valore del Patto di Comunità, sottoscritto oggi per formalizzare l’impegno collettivo verso i giovani.

Il bilancio delle competenze, curato dal CIF Livorno, che ha aiutato i ragazzi a scoprire e valorizzare il proprio potenziale.

Le esperienze di PCTO nelle scuole superiori di Marsala, narrate dalle dirigenti scolastiche e dagli studenti coinvolti.

La mattinata si è conclusa con un focus sull’Agenda Digitale del Comune di Marsala, presentata dal sindaco Grillo e dalla responsabile della comunicazione del progetto, Jana Cardinale, come esempio di innovazione e inclusività al servizio dei cittadini.

Un’eredità per il futuro

“M’a Firu” lascia a Marsala un modello replicabile di integrazione tra educazione, comunità e cittadinanza attiva, dimostrando che contrastare la povertà educativa non significa solo trasmettere competenze, ma anche costruire relazioni, promuovere valori e offrire ai giovani la possibilità di immaginare e realizzare il proprio futuro.