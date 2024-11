Marsala, una via per Luca Frazzitta

19/11/2024 07:00:00

A Marsala una via dedicata al professor Luca Frazzitta. L'Amministrazione Grillo - su proposta della Commissione Toponomastica di Marsala - intitolerà un tratto della via Diaz, quello che dall'incrocio con via Sibilla giunge fino al Lungomare Boeo.

Classe 1916, insegnante, fu eletto consigliere comunale nel 1946 e il 27 Aprile di quell'anno l'Assemblea di Palazzo VII Aprile deliberò l'elezione di Luca Frazzitta a Sindaco di Marsala, il primo dell’Italia Repubblicana. Si prodigò con passione per la ricostruzione della città dopo i bombardamenti della 2^ guerra mondiale, quelli del luttuoso 11 Maggio 1943. Frazzitta si dimise volontariamente dalla carica di primo cittadino il 15 ottobre del 1946, per tornare alla sua passione: l'insegnamento.

La cerimonia di intitolazione, alla presenza della famiglia Frazzitta e delle Autorità istituzionali, si terrà oggi Martedì, 19 novembre, alle ore 10:30 in via A. Diaz, angolo con via Sibilla (punto in cui sarà scoperto il toponimo).