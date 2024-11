Mazara dice No alla Violenza di genere. Ecco tutte le iniziative dal 22 al 24 novembre

19/11/2024 17:00:00

Il Coraggio di dire basta! No alla Violenza di genere. Questo il titolo del progetto coordinato dagli assessorati comunali alla Cultura e Istruzione, che verrà attuato da associazioni e istituzioni nel week end dal 22 al 24 novembre a Mazara del Vallo in vista della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre.

Corteo solidale - A cura della Fidapa, venerdì 22 novembre con raduno alle ore 9 nel Parco urbano del lungomare San Vito, un corteo di associazioni, studenti, cittadini e rappresentanti istituzionali percorrerà il lungomare, con sosta all'altezza della scalinata di piazza Mokarta dove l'attore Vito Ubaldini reciterà un monologo dal titolo "Chi omu si".

Nella terrazza Alhambra della stessa piazza Mokarta, verrà scoperta l'installazione artistica "ESSE", opera che Francesco Sucameli ha donato al Comune. L'opera è dedicata alle donne ed in particolare a Maria Leo e Rosalia Garofalo, vittime di femminicidio. Sarà presente una rappresentanza della famiglia Leo ed il legale della famiglia Garofalo. Seguirà nella scalinata di piazza Mokarta un'esibizione della Dance Woks di Carla Favata intitolata "Qualche piccolo colpo di pugnale".

Il corteo proseguirà poi il suo percorso nel lungomare fino a raggiungere la panchina rossa ubicata a Villa Garibaldi e risalendo per piazza Plebiscito raggiungerà piazza della Repubblica dove associazioni, studenti e istituzioni interverranno con messaggi e momenti artistici. Insieme agli assessori Germana Abbagnato e Isidonia Giacalone che coordinano le iniziative tutte le donne del Consiglio Comunale accompagneranno il corteo in una silenziosa ma significativa presenza in segno di lotta e sostegno a tutte le donne.

Opera Teatrale - Il 23 Novembre alle ore 18 al Teatro Garibaldi la compagnia teatrale Labart di Palermo proporrà una rivisitazione dell' Antigone intitolata "Muovere Antigone" di Simona Sciarabba.

Due gli eventi domenica 24 novembre: alle ore 10,30 presso il Centro Polifunzionale di interesse sociale di Fedelambiente di via del Mattatoio in contrada Affacciata verrà inaugurata la panchina rossa "Il seme della speranza".

Alle ore 18, il programma degli eventi "Il Coraggio di dire basta! No alla violenza di genere" verrò chiuso al teatro Garibaldi con la performance teatrale di Luana Rondinelli intitolata "Sarà perchè ti amo" (organizzazione associazione Palma Vitae e Fidata) con la partecipazione dei ragazzi dell'Istituto D'Aguirre di Salemi e AccurA Teatro. L'illuminazione di colore rosso del Palazzo Cavalieri di Malta nelle ore serali accompagnerà gli eventi.