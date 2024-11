Nel trapanese raccolti oltre 60mila kg di cibo nella Giornata della Colletta Alimentare

19/11/2024 11:35:00

Con 60.328 kg di cibo raccolti, la provincia di Trapani registra un aumento del 15% rispetto ai 52.485 kg del 2023, confermando una significativa crescita nella partecipazione alla 28ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. L’evento, che ha mobilitato oltre 11.890 volontari in Sicilia e più di 12.000 supermercati in tutta Italia, ha visto un successo senza precedenti, con 479.451 kg di alimenti raccolti sull’isola, segnando un incremento del 4% rispetto all'anno scorso.

La Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, è da 28 anni un momento di solidarietà che coinvolge tutta la società. In Sicilia, i donatori hanno permesso di raccogliere alimenti destinati a 7.632 organizzazioni partner territoriali che, nelle prossime settimane, distribuiranno i prodotti a 1,8 milioni di persone in difficoltà, tra cui ospiti di mense per i poveri, case-famiglia e comunità per minori.

La partecipazione è stata trasversale: migliaia di giovani, studenti e volontari hanno presidiato supermercati e centri di raccolta, trasformandoli in luoghi di speranza. Tra i donatori anche i detenuti di 40 istituti penitenziari in tutta Italia, dimostrando che chiunque può contribuire al bene comune.

L’iniziativa, che coincide con la Giornata Mondiale dei Poveri, ha ricevuto il sostegno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che non solo ha concesso l’Alto Patronato, ma ha anche donato beni alimentari, testimoniando il suo impegno per i più fragili.

Il dettaglio della raccolta in Sicilia

Le province siciliane hanno dato il loro contributo, con variazioni significative rispetto al 2023: Catania: 111.587 kg (+10%); Messina: 66.385 kg (+5%);

Trapani: 60.328 kg (+15%); Palermo: 99.408 kg (-3%); Ragusa: 33.724 kg (+15%); Siracusa: 37.562 kg (+8%); Agrigento: 32.899 kg (-12%); Caltanissetta: 24.595 kg (+6%); Enna: 12.963 kg (-14%).

Per chi non ha potuto partecipare, è ancora possibile aderire alla Colletta Alimentare online fino al 10 dicembre, acquistando prodotti sulle piattaforme dedicate. Per ulteriori dettagli, è disponibile il sito colletta.bancoalimentare.it. La Colletta Alimentare non è solo una raccolta di alimenti, ma un’occasione per riscoprire i valori della solidarietà e della condivisione. Iniziative come queste rafforzano il senso di comunità, ricordandoci che ogni gesto di aiuto, per quanto piccolo, può fare una grande differenza nella vita di chi è in difficoltà.