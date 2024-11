Castelvetrano, dopo 4 anni la Rivista torna al Teatro Selinus!

19/11/2024 15:53:00

Finalmente la Rivista torna, come da tradizione, al Teatro Selinus! Ad annunciarlo sono i ragazzi del Comitato del Liceo Scientifico, che nei giorni 9, 10 e 11 dicembre porteranno in scena il loro nuovo spettacolo “Mamma Mia”, basato sull’omonimo film, con Federico Piccione in regia, coreografie di Sara Conte e la direzione artistica di Peppe Dottali.

Esprimono soddisfazione i giovani liceali, che da ben 4 anni sono costretti a realizzare lo spettacolo annuale presso teatri di altre città per varie cause. Fondamentale è

stato il contributo della Consulta Giovanile, che ha fin da subito operato con gli uffici preposti per garantire il Selinus al Comitato. “Abbiamo raggiunto un grande obiettivo che era nostra intenzione perseguire fin da quando è nata la Consulta.” - dichiara il Presidente Mauro Catalanotto - “Ora lavoriamo per rendere il teatro gradualmente disponibile a tutti i comitati. Un grazie va anche all’Amministrazione che ha sostenuto questo impegno.”

Gli spettacoli serali si terranno alle ore 20:00 dei giorni sopra citati.