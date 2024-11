Erice, all’auditorium della scuola Pagoto convegno con l’arbitro Daniele Orsato

19/11/2024 11:20:00

Un “match tecnico” esclusivo con Daniele Orsato, uno tra gli arbitri più importanti e rispettati a livello internazionale.

Ad ospitare il convegno, che si terrà giovedì 21 novembre, alle ore 18.30, ed è organizzato dalla sezione provinciale dell’Associazione Italiana Arbitri col patrocinio del Comune di Erice, sarà l’auditorium della scuola G. Pagoto di Erice (via Tivoli n. 37).

Daniele Orsato, nativo di Montecchio Maggiore, in Veneto), che ha recentemente annunciato il proprio ritiro, è uno degli arbitri più apprezzati a livello mondiale. Durante la sua carriera ha ottenuto importanti successi tra cui il premio come miglior arbitro del mondo, nel 2020, da parte di IFFHS (International Federation of Football History and Statistics). Inoltre, con le sue 55 direzioni, tra cui la finale del 2020 tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco, Orsato è anche l’arbitro italiano con più presenze in Champions League ed il secondo per numero di gare dirette in serie A (289), numeri che rappresentano una testimonianza della sua costante presenza e professionalità ai massimi livelli del calcio italiano e mondiale.

Ha espresso soddisfazione la sindaca Daniela Toscano Pecorella: «Siamo estremamente orgogliosi di ospitare un evento di tale rilevanza nella nostra Città. Il convegno con Daniele Orsato non è solo un’opportunità di crescita per gli arbitri locali, ma anche un momento di valorizzazione dei principi di correttezza e fair play che lo sport dovrebbe sempre rappresentare. L'arbitraggio, spesso al centro di dibattiti intensi, è un pilastro fondamentale per il buon svolgimento di ogni competizione. Desidero ringraziare sentitamente la sezione provinciale dell’Associazione Italiana Arbitri e, in particolare, il neo presidente Michele Cavarretta, a cui vanno i miei auguri di buon lavoro, per l’impegno nell’organizzazione di questo evento a cui prenderà parte uno dei migliori arbitri italiani della storia del calcio».

Rossella Cosentino, assessora allo sport, aggiunge: "L’incontro con Daniele Orsato è un evento di straordinaria importanza per la nostra comunità sportiva. Orsato è un esempio di grande professionalità nel mondo dello sport, un arbitro che ha dimostrato negli anni una leadership indiscutibile sui campi di gioco, affrontando le sfide più complesse con preparazione tecnica e solidità psicologica. Siamo davvero entusiasti di poter offrire ai nostri giovani e agli appassionati locali l’opportunità di ascoltare la sua esperienza e i suoi consigli, che sono di fondamentale valore per la crescita di chi si dedica all’arbitraggio».

Durante il convegno, i partecipanti avranno l'opportunità di ascoltare Orsato che racconterà la propria esperienza, i principi che hanno guidato l’operato e le sfide che ha affrontato nelle competizioni internazionali e nazionali, dalla UEFA Champions League ai Mondiali, passando per la Serie A.