Marsala, camion guasto blocca il traffico in via dei Mille: caos in centro città

19/11/2024 10:38:00

Mattinata di disagi per la viabilità cittadina a Marsala, dove un camion proveniente da Piazza del Popolo è rimasto bloccato in via dei Mille a causa di un guasto meccanico, probabilmente agli organi dello sterzo.

Il mezzo pesante stava per immettersi nella trafficata arteria del centro. Il guasto improvviso ha paralizzato la circolazione, costringendo i vigili urbani a chiudere temporaneamente la strada per gestire la situazione e limitare i disagi.

La chiusura di via dei Mille ha ripercussioni immediate sulla viabilità dell’intera zona, già complicata dai lavori in corso nella vicina Piazza Mameli. Sul posto, i vigili urbani stanno monitorando la situazione e deviando il traffico, ma la risoluzione del problema sembra richiedere tempo. È infatti necessario l’intervento di un meccanico specializzato, che è atteso da fuori città per ripristinare la funzionalità del mezzo. Nel frattempo, la strada rimane interdetta al transito.