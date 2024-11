Atletica: la Polisportiva Marsala Doc presente a Palermo, Caserta e Verona

20/11/2024 11:30:00

La Polisportiva Marsala Doc ha partecipato con ben 37 atleti all’ultima edizione della Maratona e Mezzamaratona internazionale di Palermo. Alla distanza più lunga (42,195 metri), quest’anno valida come Campionati italiani amatori-masters, hanno partecipato in sette. Alla “mezza” tutti gli altri. E tutti, tra centro storico (partenza e arrivo al Politeama) e parco della Favorita, hanno profuso con passione tutte le loro energie, spesso incoraggiati dal pubblico presente ai margini del percorso. Nella maratona, tra gli atleti della Marsala Doc, il primo a tagliare il traguardo è stato Dario Stracquadanio, con l’ottimo tempo di 3 ore, 24 minuti e 32 secondi. A seguire, nell’ordine, Antonio Pizzo (3:34:50), quinto nella SM60, Vito D’Errico e Gianpaolo Graffeo, arrivati insieme con il tempo (3:44:38), anche se con real time leggermente diversi (D’Errico jr con 3:44:17 e Graffeo 3:44:13), e infine Michele D’Errico (quinto nella SM70, a meno di ventiquatt’ore dalla partecipazione alla “6 Ore” di Licata, dove ha conquistato l’ennesimo primo posto), Matilde Rallo e Salvatore Villa.

Nella mezzamaratona (un giro, anziché due), altre pregevoli prestazioni degli azzurri: su tutti i giovani Michele Galfano, ormai una realtà consolidata della società del presidente Filippo Struppa, che ha chiuso la prova in 1 ora, 23 minuti e 36 secondi, e Pietro Lombardo (1:24:44), che costituisce la nuova bella sorpresa in casa marsalese. Una conferma anche quella di Fabio Sammartano (1:26:19). Degna di menzione anche la prestazione di Antonino Genna (1:35:02). A seguire, sempre tra gli azzurri, sono poi arrivati al traguardo anche Thierry Maximilien Morgana, Enzo Lombardo, Fabio Caltagirone, Diego Massimo Pipitone, Ignazio Abrignani, Giuseppe Mezzapelle, Antonino Puglia, Nino Cusumano, Antonino Chirco, Pietro Sciacca, Antonio Vatore, Martin Guillermo Fiore, Antonio Tumbarello, Renato Cascio, Pino Valenza, Santino Nizza, Corrado Galeota, Monica Terzo, Mimmo Ottoveggio, Leo Maurizio Billello, Elvira Clemente, Lara Saladino, Anna Maria Gentile, Giuseppe Genna e Isabella Valenti. In contemporanea a Palermo, la Marsala Doc è stata presente anche alla Maratona di Verona: qui hanno gareggiato Damiano Ardagna (3:27:00) e Nicola Palmeri (5:28:06). Alla 21 km della Reggia di Caserta ha, invece, partecipato Edoardo Di Sarno.