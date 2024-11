Gemellaggio tra Palmosa Kore di Castelvetrano e TAM di Marsala

20/11/2024 15:10:00

Siglato un gemellaggio tra Palmosa Kore A.P.S. e TAM di Marsala. Si tratta dell’associazione culturale che produce il PalmosaFest, presieduta da Bia Cusumano, e del Teatro Abusivo Marsala, il cui presidente è l’attore, regista e sceneggiatore, Massimo Pastore.

Il nuovo sodalizio tra le due realtà culturali nasce dalla volontà di creare una rete di collaborazione tra i comuni della provincia di Trapani e le diverse espressioni artistiche. Soddisfazione è stata espressa da entrambe le parti.

“Massimo Pastore è un intellettuale di altissimo profilo – ha affermato la direttrice culturale della terza edizione del PalmosaFest, Jana Cardinale - non possiamo che essere orgogliosi del fatto che abbia scelto la nostra Associazione e il PalmosaFest come realtà culturale della città di Castelvetrano per donare il suo talento e mettere a disposizione le sue risorse umane e professionali. Il PalmosaFest continua a crescere in qualità e non posso che esserne soddisfatta. Sono certa che Bia Cusumano e Massimo Pastore, da presidenti delle rispettive Associazioni, troveranno piena intesa e totale sinergia per gettare le basi di una quarta edizione di alto livello, e per altri progetti comuni. Del resto il PalmosaFest è un format che include tutte le Arti, nessuna esclusa. Ben venga questo gemellaggio”.