Marsala: al Teatro Impero il "Premio 91025". Ecco chi sono i premiati

20/11/2024 08:45:00

Al Teatro Impero di Marsala, si è svolta la decima edizione del Premio 91025, riconoscimento dedicato alle eccellenze locali che si sono distinte nel valorizzare il territorio. L’evento ha omaggiato persone, realtà e luoghi che rappresentano il patrimonio culturale, sociale e imprenditoriale della città.

I premiati di quest’anno sono: Rosetta Martinez, professoressa e medico, per il suo impegno nella medicina, nell’accademia e nella solidarietà; La delegazione AIRC di Marsala, per il sostegno alla ricerca e l’aiuto offerto a chi affronta sfide difficili; Giuseppe Lo Cicero, maestro di musica, per il suo contributo artistico; La Confraternita Maria SS. Addolorata, per il ruolo di custodia della tradizione religiosa locale; Saline Genna, per il valore storico e naturalistico del luogo; Lido Signorino, esempio di imprenditoria che unisce tradizione e innovazione.



Durante la serata sono intervenuti diversi ospiti, tra cui Gaspare Rubino, presidente di Batticuore Batti Onlus, che ha sottolineato l’importanza della prevenzione e del supporto nella lotta alle malattie cardiovascolari; Sebastiano Tumbarello, rappresentante della BCC Toniolo, che ha ribadito il ruolo della banca nello sviluppo del territorio; Sasà Salvaggio, che ha alternato momenti di intrattenimento a riflessioni sull’identità culturale della città.



Il Premio ha dedicato un momento al tema del bullismo e del cyberbullismo, con un intervento della psicologa Rita Chianese e una lettera letta da Sara Peralta. Sul palco è salito anche il dirigente scolastico Domenico Pocorobba, a testimonianza del valore della scuola di Marsala, già premiata in ambiti internazionali come il Vinitaly di Verona e il G7 Agricoltura 2024. La serata è stata accompagnata dalle esibizioni della LacOrchestra, con un repertorio che ha spaziato tra brani di artisti come Bryan Adams, Vasco Rossi e Zucchero. Filippo Peralta, organizzatore dell’evento, ha annunciato che l’11ª edizione si terrà il 23 novembre 2025, rinnovando l’impegno a valorizzare il territorio e le sue eccellenze.