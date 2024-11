Marsala, sabato lo spettacolo "Insieme... per la Madonna della Cava"

20/11/2024 16:30:00

Sabato prossimo andrà in scena al Teatro Impero lo spettacolo d’arte varia, musica, cabaret, imitazioni, danza, ecc. per raccogliere fondi utili al restauro di alcuni affreschi della Grotta della Madonna della Cava, patrona principale della Città di Marsala.

La prevendita dei biglietti dello spettacolo “INSIEME… PER LA MADONNA DELLA CAVA” procede in maniera ottimale grazie al contributo degli Enti, Associazioni, Club Service che hanno aderito all’iniziativa promossa dalla “Strada del Vino di Marsala” unitamente al “Il Vomere” e alla Rettoria del Santuario di via XIX Luglio con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

“Con un piccolo esborso economico, il prezzo del biglietto lo abbiamo contenuto in 10 euro, - sottolinea Salvatore Lombardo presidente della “Strada del Vino di Marsala“ - si avrà la possibilità di contribuire al restauro di parte del patrimonio artistico-religioso del nostro territorio e anche si assistere a uno spettacolo portato in scena da diversi validi artisti della nostra città che si esibiranno senza ricevere alcun compenso”.

Il cast degli artisti di sabato è composto da Silvia Cialona, Maurizio Favilla e Alba Isaia, Valentina Donato, Baldo Russo, Maria Caterina Vitaggio e Franco Pavia, Marsala Dance Accademy, Il Sipario di Vito Scarpitta, Senia, Aldo Bertolino e i Kinisia. A presentare la serata sarà Nino Guercio. Il coordinamento artistico è di Salvatore Sinatra.

All’iniziativa hanno già dato l’adesione la Fidapa, il Cif, la Pro Loco Marsala, l’Ordine degli Avvocati, l’Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili, l’Ordine degli Ingegneri, l’Associazione Arma Aeronautica, l’Associazione Nazionale Carabinieri, il Circolo Canottieri, il Circolo Velico, il Circolo Lilibeo, lo Sporting Club, il Lions Club Service, il Rotary Club Service, il Gruppo Ancilla Domini, la Farmacia Lembo e il Mac – Movimento Artistico Culturale.

I biglietti sono in vendita presso l’Associazione “Strada del Vino di Marsala” a Palazzo Fici e presso tutte le associazioni e ordini citati.