Marsala si prepara ad un evento storico, il 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri 

20/11/2024 06:00:00

E’ stato presentato ieri pomeriggio l’evento di richiamo per il mese di maggio 2025 a Marsala. Si tratta del 72° Raduno nazionale dei Bersaglieri. Già nella scorsa primavera il sindaco della città, Massimo Grillo, insieme all’assessore Ignazio Bilardello, con delega ai Grandi eventi, e con il presidente del consiglio Enzo Sturiano, erano andati ad Ascoli Piceno per ricevere la stecca simbolo della prossima tappa del Raduno.

Ieri è stata presentata la manifestazione che si svolgerà dall’8 all’11 maggio, entrando in quelle che sono le manifestazioni garibaldine, e che vedranno la città fare da richiamo nazionale, si contano in arrivo circa 50mila presenze. Il Generale Giuseppenicola Tota, che vanta 44 anni di servizio attivo, è il Presidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, vice presidente è il generale di divisione Antonio Pennino, il presidente del comitato organizzativo è il Bersagliere Lorenzo Violante.

C’è un sito dedicato, radunobersaglierimarsala.it, che è già operativo.

Il sindaco Grillo ha sottolineato che si tratta di un percorso importante per la città: “II Comune è impegnato a dare valore ad un evento di rilievo storico e nazionale. Molti operatori turistici ci dicono che ci sono già delle prenotazioni. Questo comporta anche un impegno di carattere logistico ed economico. Crediamo che sia anche l’occasione per rivedere l’imposta di soggiorno. Stiamo preparando i servizi, siamo consapevoli che ci vuole una grande capacità organizzativa. Metteremo in luce le bellezze della nostra città. Stiamo facendo investimenti importanti per rendere Marsala più accogliente”.

Il Generale Tota ha avuto parole di grande ammirazione per la città, che ha trovato pulita e molto accogliente, ricca di storia e di patrimonio culturale: “Abbiamo accettato questa sfida perché non è facile arrivare qui, trovare una città così pulita è un biglietto da visita. C’è un ordine che è invidiabile e non si trova altrove. Ci aspettiamo tanto dalla città. Il programma sarà costruito con qualcosa in più, coinvolgeremo quella parte di popolazione che ha più bisogno, ai giovani va dato un esempio importante. I valori ci sono, l’onore c’è. Vogliamo coinvolgere anche le famiglie e gli anziani”.

Il consiglio comunale è stato rappresentato dal presidente Sturiano, che ha spiegato come il Raduno dei Bersaglieri è un segno di grande senso della patria e del dovere: “Questa è una grande opportunità per la città e per la provincia tutta”.

L’assessore Ignazio Bilardello sente il peso dell’iniziativa, che carica di responsabilità la sua delega ma anche l’intera città, che deve farsi trovare pronta non solo nell’accoglienza ma predisponendo servizi necessari: “ Il raduno è un evento unico, c’è un senso di solidarietà e condivisione. Una iniziativa che prolunga gli effetti negli anni a venire. E’ la celebrazione di un corpo militare”.

Per Violante Marsala è una città al centro del Mediterraneo con un sottofondo di vitalità importante: “La collaborazione c’è. L’aspetto importante e’ l’arrivo del medagliere, rappresenta lo spostamento del nostro corpo da Roma a Marsala. Faremo delle conferenze che riguarderanno i Bersaglieri e lo sbarco. Sarà una bella manifestazione, abbiamo gli storici, le motivazioni, le capacità. Previsto l’arrivo, il sabato, delle Fanfare d’onore. La domenica mattina un migliaio di bersaglieri saranno in centro storico. Si prevede la presenza di 50 Fanfare”.

Il Generale Tota durante la conferenza si è emozionato al ricordo dei Bersaglieri caduti in guerra, presenti con il loro Corpo per ristabilire la pace.

L’evento prevede un coinvolgimento delle scuole e l’arrivo di esponenti del governo nazionale.