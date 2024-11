Mazara, il sindaco Quinci all'Assemblea Anci a Torino

20/11/2024 18:45:00

Il Sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, partecipa alla 41ª Assemblea annuale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), in programma dal 20 al 22 novembre 2024 presso il Lingotto di Torino. L’evento, dal titolo “Facciamo l’Italia, giorno per giorno”, rappresenta un importante momento di confronto per gli amministratori locali di tutto il Paese.

Il Sindaco interverrà venerdì 22 novembre durante l’evento “Facciamo l’Italia… per Stefano che vuole dare un domani al pianeta”, un panel moderato da Antonio Preziosi, Direttore del TG2. Tra gli ospiti figurano Matteo Salvini, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e Daniela Santanché, Ministro del Turismo.

“È motivo di grande orgoglio essere invitato ad intervenire, per il secondo anno consecutivo, come testimone di un comune come il nostro che, negli ultimi anni, è stato protagonista nel campo del green e delle energie rinnovabili”, dichiara il Sindaco Quinci.

L’Assemblea ANCI è da sempre un laboratorio di idee per progettare il futuro delle comunità locali, valorizzando le esperienze dei territori per costruire un’Italia migliore.



******

50 anni di matrimonio per i coniugi Cacioppo - Accompagnati dai figli Giuseppe e Roberto, i coniugi Mario Cacioppo e Franca Mistretta sono stati accolti a Palazzo di Città dal sindaco Salvatore Quinci in occasione del 50^ anniversario di matrimonio.

Il primo cittadino, nel formulare gli auguri dell’amministrazione ha consegnato ai coniugi Cacioppo-Mistretta la pergamena celebrativa esprimendo il plauso per “l’esempio di unione familiare!”.