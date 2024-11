In Prefettura a Trapani un protocollo contro la violenza sulle donne

20/11/2024 20:00:00

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Prefettura di Trapani ospiterà il prossimo 28 novembre la firma di un importante protocollo d’intesa, nato per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

L’accordo coinvolge una vasta rete di istituzioni e organizzazioni del territorio. Oltre al Prefetto Daniela Lupo, firmeranno il documento rappresentanti del Tribunale, della Procura della Repubblica, dell’A.S.P., dell’Ufficio Scolastico Provinciale, delle Forze dell’Ordine, della Banca d’Italia di Palermo, delle Autorità civili e religiose, insieme ad associazioni di categoria, centri antiviolenza e altre realtà attive nel trapanese.



Il protocollo non si limita a riaffermare principi, ma punta a promuovere azioni concrete. Tra gli obiettivi principali ci sono: Formazione e informazione, per sensibilizzare la comunità e far conoscere gli strumenti disponibili a tutela dei diritti delle donne. Supporto all’autonomia, con iniziative mirate a favorire l’indipendenza lavorativa, economica e finanziaria delle donne.

Questa intesa si inserisce in un lavoro già avviato da anni grazie a protocolli precedenti, ma rafforza la sinergia tra tutti gli attori coinvolti, dalla giustizia alla scuola, dalla sanità al volontariato. L’obiettivo è chiaro: fare squadra per combattere un fenomeno che non può essere ignorato. Un messaggio forte che, partendo da Trapani, si rivolge a tutte le donne, ricordando loro che non sono sole e che esiste una rete pronta a sostenerle.