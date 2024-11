Bocce: due siciliani della Splendor Napola all'assalto dei Campionati Italiani

20/11/2024 17:30:00

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre andranno in scena i Campionati Italiani Assoluti di Bocce a San Giovanni Persiceto, in provincia di Bologna. Sono già stati effettuati i sorteggi dei tabelloni che tracciano la strada che porterà gli atleti a giocarsi la competizione più importante a livello Nazionale. Tra loro ci saranno anche due siciliani impegnati nella gara a coppie. Sono Stefano Bonfiglio e Gianfranco Mannone della Splendor Napola che sfideranno nel primo incontro la coppia Riccardo Campanelli e Lorenzo Lucarelli della Bocciofila San Cristoforo. In caso di passaggio, i due siciliani andrebbero a sfidare nel secondo turno dei Campionati Italiani Assoluti una tra Concesio Bocce (Bonomi-Saiani) e Indomita (Spadafora-Scicchiatano). Il conto alla rovescia corre, mancano solo due settima al via della competizione più importante a livello Nazionale e ci sarà anche un po' di Sicilia a combattere per provare a conquistare la vetta dell'Italia delle bocce. La grande kermesse di San Giovanni Persiceto assegnerà oltre al titolo a coppie anche quelli individuali maschili e femminili e quello alla migliore terna maschile.