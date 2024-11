Candela del Tevere Remo, il trapanese vola alto a Riccione: un podio che vale oro

20/11/2024 09:40:00

Un’impresa trapanese agli Assoluti italiani di nuoto in vasca corta. Riccione si tinge d'azzurro, e tra i protagonisti indiscussi c'è un nome tutto siciliano: Andrea Candela del Tevere Remo. Il 23enne trapanese ha regalato emozioni forti agli appassionati di nuoto, conquistando un brillantissimo terzo posto nella specialità dei 50 metri farfalla agli Assoluti nazionali. Un risultato che lo consacra definitivamente tra i migliori talenti del panorama natatorio italiano.

A trionfare è stato Michele Busa, che ha preceduto Candela sul podio, fermato a soli tre decimi dalla medaglia d'oro. Nonostante il distacco, il trapanese ha dimostrato una crescita esponenziale, migliorando il tempo registrato nelle batterie. Al mattino, infatti, Candela aveva già sfoggiato una forma smagliante, nuotando in 23 secondi netti e siglando il secondo miglior tempo complessivo.

La competizione, che ha visto la partecipazione dei più forti nuotatori italiani, è stata caratterizzata da un livello tecnico altissimo. Nonostante la forte concorrenza, Candela ha dimostrato una grinta e una determinazione fuori dal comune, nuotando una gara solida e conquistando un podio che lo proietta sempre più verso l'apice del nuoto nazionale.

Questo terzo posto rappresenta un traguardo fondamentale per il giovane atleta trapanese, che da anni si dedica anima e corpo all'allenamento, con l'obiettivo di raggiungere i vertici della disciplina. La sua medaglia è un motivo d'orgoglio non solo per lui, ma per tutta la Sicilia, che può vantare un altro talento che si afferma a livello nazionale.

Un futuro promettente

Candela del Tevere Remo è un atleta che ha ancora tantissimo da dare. Con il suo talento, la sua determinazione e la sua voglia di migliorarsi costantemente, è destinato a scrivere pagine importanti nella storia del nuoto italiano. Tutta la Sicilia è con lui e lo seguirà con grande affetto e ammirazione nelle sue prossime sfide.