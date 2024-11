I Fenici Rugby Marsala cedono di misura al Cus Catania, 4 mete a 3 il finale

20/11/2024 14:30:00

Seconda sconfitta consecutiva per i Fenici Rugby Marsala ospiti del CUS Catania rugby. Una domenica di rugby amara per i ragazzi del presidente Debiasi che cedono seppur di misura (4 mete a 3) contro i pari età del CUS, i quali hanno interpretato meglio la partita soprattutto nel reparto offensivo.

Non mancano le note positive viste in campo dai nostri ragazzi. I tecnici sono comunque soddisfatti del lavoro svolto in settimana facendo evidenziare i progressi in alcuni fondamentali. Il punteggio si fissa sul 26 a 17 per la squadra di casa.

Prossimo impegno domenica 24 Novembre presso il campo ex coni di Trapani dove i Fenici Rugby Marsala insieme agli amici del Rugby Palermo e ASD Trapani Rugby, ospiteranno un’altra compagine catanese, i Briganti Librino Rugby.