Turismo: oggi a Marsala si conclude il Dome Educational Tour

20/11/2024 15:30:00

Si conclude oggi il Dome Educational Tour, un evento esclusivo che ha portato 24 operatori del settore turistico da Italia e Spagna alla scoperta delle meraviglie nascoste e del patrimonio autentico di Marsala. L’iniziativa, che si è svolta dal 18 al 20 novembre presso il prestigioso Dome Hotel, è stata organizzata dalla DMC Sicilia Senza Pensieri, in collaborazione con realtà locali d’eccellenza e con il supporto delle istituzioni cittadine.

Il tour ha avuto come obiettivo quello di promuovere Marsala e il territorio circostante a un pubblico internazionale di alto livello. Gli operatori partecipanti – tra cui tour operator e DMC provenienti da Barcellona, Firenze, Roma, Milano e Sicilia – collaborano con le più prestigiose agenzie di viaggi del settore luxury. L’evento si è configurato come un vero e proprio "Fam Trip", offrendo esperienze su misura per far conoscere i luoghi più iconici, e spesso ancora segreti, della città e dei suoi dintorni.

Il cuore pulsante dell’evento è stato il Dome Hotel, una struttura ricettiva di recente apertura nel centro storico di Marsala. Questo boutique hotel, situato accanto alla Chiesa Madre, è stato progettato nel rispetto della sostenibilità e del patrimonio storico locale. Le sue 15 camere, arredate con un design made in Italy che unisce modernità e tradizione, hanno fatto da cornice perfetta per accogliere gli ospiti internazionali.

La prima giornata si è aperta con un tour guidato attraverso il centro storico di Marsala, toccando luoghi emblematici come la Chiesa del Purgatorio, il Teatro Sollima e il Parco Archeologico Lilibeo. La serata è culminata con una cena di gala presso il Dome Hotel, arricchita da un’esperienza artistica dedicata alla tradizione della ceramica locale.

Gli operatori hanno esplorato la Laguna dello Stagnone, con un suggestivo giro in barca tra le isole di Mothia, Santa Maria e Schola, seguito da una visita alle Cantine Fina, dove il pranzo è stato curato dal Ristorante Le Lumie. Nel pomeriggio, spazio alla ceramica artistica presso il laboratorio CAM e, in serata, un’immersione nella tradizione del Marsala presso le storiche Cantine Martinez.

La giornata finale prevde una visita al Museo del Vino e un brindisi di arrivederci presso l’Enoteca della Strada del Vino di Marsala, ospitata nel suggestivo Palazzo Fici.

L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra operatori privati e istituzioni pubbliche, tra cui il Sindaco Massimo Grillo e le dirigenti Basiricò e Occhipinti, che hanno facilitato l’apertura straordinaria di luoghi simbolo della città, e l’Arciprete Don Marco Renda. La cooperazione ha mostrato come la sinergia tra pubblico e privato possa essere un modello vincente per la promozione del territorio.

Il Dome Educational Tour non è stato solo un’occasione per promuovere Marsala come destinazione turistica d’élite, ma anche un laboratorio di buone pratiche per valorizzare le eccellenze locali e creare un’offerta turistica integrata e sostenibile.