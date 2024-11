21 Novembre: Biden invia armi a Kiev, passa la Ursula - bis, sciopero dei medici

Fatti principali del 21 novembre 2024

Preoccupazioni al Cremlino per il prezzo del petrolio

Il prezzo del petrolio russo è sceso del 22% da aprile, raggiungendo quasi i 60 dollari al barile. Una soglia pericolosa che rischia di rendere insostenibile lo sforzo bellico a lungo termine.

Biden invia mine anti-uomo all’Ucraina

Gli Stati Uniti hanno deciso di inviare mine anti-uomo a Kiev, dopo aver già cambiato idea in passato su veicoli Bradley, F-16 e carri Abrams. È un altro passo che segna l’intensificarsi del supporto militare americano a Zelens’kyj.

Spionaggio per la Russia: condanne e accuse

La Cassazione ha confermato la condanna a 29 anni per Walter Biot, colpevole di aver venduto segreti militari ai russi per 5.000 euro. Nel frattempo, due imprenditori milanesi sono accusati di passare informazioni ai servizi segreti russi.

Nasce la Commissione Ursula-bis

Popolari e socialisti europei hanno trovato un accordo, dando vita alla nuova Commissione Ursula-bis. Raffaele Fitto è stato nominato vicepresidente insieme a Teresa Ribera.

Sciopero dei medici: alta adesione

L’85% dei medici italiani, secondo gli organizzatori, ha partecipato allo sciopero per protestare contro le condizioni del sistema sanitario e le scelte del governo.

Successo italiano nella Billie Jean King Cup

Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini hanno battuto la Slovacchia per 2-0, aggiudicandosi la Billie Jean King Cup, il massimo trofeo internazionale del tennis femminile a squadre.

Effetto Sinner su Pornhub

Durante la finale degli Atp Finals, il traffico su Pornhub è diminuito del 7,2%, segno dell’attenzione degli italiani per la storica vittoria del tennista altoatesino.

Meloni e Milei: accordo a Buenos Aires

Giorgia Meloni è stata accolta alla Casa Rosada dal presidente argentino Javier Milei, che le ha consegnato simbolicamente le chiavi della città.

Torture nel carcere di Trapani

Undici secondini sono stati arrestati e altri 14 sospesi per aver torturato i detenuti. Le accuse includono botte, umiliazioni e l’uso di urina contro i prigionieri. Qui l'articolo di Tp24.

Riapertura del caso via Poma

Paola Cesaroni, sorella di Simonetta, ha presentato una lista con 18 possibili nomi di responsabili per chiedere la riapertura delle indagini sull’omicidio di via Poma.

Amadeus cambia rotta

Dopo il flop del programma Chissà chi è sul Nove, il conduttore riprenderà con La Corrida, sempre sullo stesso canale.

Funerali privati per Liam Payne

Le esequie dell’ex cantante dei One Direction, scomparso a 31 anni, si sono svolte ad Amersham, in Inghilterra, in forma privata.