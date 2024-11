A Marsala l'incontro “Leadership femminile, una sfida ambiziosa. Opportunità, impegno, difficoltà”

21/11/2024 20:00:00

Il 28 novembre alle 17.00, presso Otium a Marsala, l’associazione Spazio Donna in partnership con Tp24, daranno vita ad un think tank dal titolo: “Leadership

femminile, una sfida ambiziosa. Opportunità, impegno, difficoltà”. Interverranno: il direttore di Tp24, Giacomo Di Girolamo, la presidente di Spazio Donna Rossana Titone, Rossella Archetti della Cooperativa Freedom Sciacca -Casa di Accoglienza, il presidente di Airgest Salvatore Ombra, la consigliera comunale Elia Martinico, l’assessore Ignazio Bilardello, l’onorevole Cristina Ciminnisi, l’onorevole Giuseppe Bica.

Non un convegno con una platea che ascolta ma una interazione con tutti gli intervenuti, un confronto sul tema della leadership aperto al contributo di chiunque volesse arricchirlo.

“Costruire leadership significa costruire consapevolezza- ha affermato Maria Basiricò, vice presidente associazione Spazio Donna. Una donna è leadership quando ha scelto di essere ciò che è nella sua vita, senza imposizioni che arrivano dalla famiglia, dagli stereotipi di genere, dalla società. Etichette che spesso facciamo

fatica a scrollarci. Ogni donna può e deve realizzare se stessa, assecondando quelle che sono le legittime ambizioni. La consapevolezza è una forza, è la capacità di

affermare il proprio valore in contesti professionali prevalentemente maschili, senza competizione ma lavorando in sinergia. Gli stereotipi tendono ad appiattire la

diversità di genere, a incanalarla in categorie predefinite, quasi ad orientare la scelta professionale di una donna. Consapevolezza, dunque, è autodeterminazione. Una

donna libera di scegliere è una donna realizzata”.