Creativologia: Sergio Olivotti spiega la scienza della Creatività al Parco Archeologico di Marsala

21/11/2024 09:59:00

Venerdì 22 novembre, alle ore 18:00, il Parco Archeologico Lilibeo di Marsala ospiterà un incontro imperdibile con Sergio Olivotti,

architetto, grafico e illustratore, che converserà con l'architetta Giulia Russo.

L’appuntamento, a ingresso gratuito, è inserito nella terza edizione di Conversazioni al Parco, ciclo di eventi patrocinato e finanziato dall’Assessorato Turismo Sport Spettacolo Regione Siciliana nell’ambito dell’accordo di valorizzazione con il Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, ed è parte del programma del Festival 38° Parallelo. L’evento darà diritto a due crediti formativi per gli architetti.

Il tema centrale dell’incontro sarà: "Da dove arrivano le idee?". Olivotti, con ironia e spirito divulgativo, racconterà di come nasce un progetto e dell’importanza di un approccio etico alla progettazione. Focus particolare sarà dedicato al design dell’albo illustrato per l’infanzia, un campo in cui Olivotti ha ricevuto numerosi riconoscimenti.

Durante l’incontro, sarà presentato Creativologia (Sabìr Editore, 2024), l’ultimo libro di Olivotti, un’esplorazione della scienza della creatività attraverso aneddoti, suggerimenti pratici e un approccio grafico originale. Il volume rappresenta un invito a riflettere sul processo creativo, offrendo spunti concreti per affrontare la progettazione in modo consapevole e innovativo.

Il ciclo di eventi Conversazioni al Parco proseguirà il 6 dicembre con un altro importante incontro: Stefano Liberti, giornalista e autore di Tropico Mediterraneo, dialogherà con il biologo Francesco Bertolino sulle sfide e le trasformazioni del Mediterraneo, un mare in bilico tra crisi e resilienza.

Entrambi gli eventi rientrano nel programma del Festival 38° Parallelo, realizzato con la collaborazione de La Scintilla, di Mondadori Bookstore di Marsala e ha come media partner Tp24.it e RMC101.

Per maggiori informazioni consultare la pagina facebook https://www.facebook.com/38parallelomarsala

Ines D'Orazio