Marsala, domani al Teatro Impero in scena "Il berretto a sonagli"

21/11/2024 12:51:00

Prende il via domani, venerdì 22 novembre, al Teatro Impero a Marsala, la Stagione teatrale 2024/2025

prodotta dall’Associazione “Si può fare” con la direzione artistica di Katia e Giuseppe Oddo, “Gli estremi del teatro”.

Il primo dei sette spettacoli in cartellone sarà “Il berretto a sonagli”, di Luigi Pirandello, con Enrico Guarneri per la regia di Guglielmo Ferro. Al fianco dell'attore catanese ci saranno Nadia De Luca, Alessandra Costanzo, Roberto D'Alessandro, Emanuela Muni, Liborio Natali, Nuccia Mazzarà e Ramona Polizzi. L’inizio è previsto per le ore 21.00.

I prossimi spettacoli in programma si terranno il 3 dicembre, il 24 gennaio, il 4 febbraio, il 1° marzo, il 16 marzo e il 3 aprile.

Il costo dell’abbonamento per i sette spettacoli è di 175 euro per la poltronissima, 160 per la poltrona e 140 per la galleria.

“Entriamo nel vivo di una stagione teatrale di prestigio – dicono Giuseppe e Katia Oddo, della Oddo Management – con protagonisti di grande livello molto amati dal pubblico. Da Alessandro Haber a Valeria Solarino, da Toti e Totino a Pippo Pattavina e Enrico Guarneri che inaugura il cartellone. Invitiamo tutti a partecipare perché il teatro è cultura e condivisione”.

Per Info e Biglietti si può chiamare al 3885662176, o scrivere un messaggio whatsapp al 342/0330264, o all’indirizzo mail biglietteriaoddo@libero.it

I biglietti sono già acquistabili su https://www.liveticket.it/