Trapani, alla scoperta dei tesori del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno

21/11/2024 15:04:00

Continuano gli appuntamenti previsti dal progetto volto alla conoscenza

e valorizzazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto “Itinerari tra arte e fede.

Alla scoperta del patrimonio Fondo Edifici di Culto”, avviato e coordinato dalla Prefettura di Trapani in collaborazione con le Diocesi di Trapani e di Mazara del Vallo, l’Archivio di Stato, la Soprintendenza BB.CC.AA di Trapani, il Museo regionale “A. Pepoli”, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Trapani, il Conservatorio di musica di Trapani “A. Scontrino”.

L’iniziativa è stata avviata con i due incontri del 12 e 20 luglio, rispettivamente presso la Chiesa di San Francesco D’Assisi e la Basilica di Maria SS. Annunziata in Trapani. Il prossimo appuntamento è in programma per venerdì 22 novembre, alle ore 16:45, presso la Chiesa

Sant’Anna di Alcamo. A seguito dell’illustrazione storico artistica a cura del Prof. Francesco Melia, suonerà l’Orchestra d’archi e Coro Polifonico “ Cielo d’Alcamo” del Liceo “Vito Fazio Allmayer”, diretto dal maestro M.Tonin Tarnaku. Sono in fase di programmazione ulteriori appuntamenti per il mese di dicembre.