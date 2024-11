Marsala, intitolata una strada al primo sindaco della città Luca Frazzitta

21/11/2024 16:00:00

La Città di Marsala ha reso omaggio a Luca Frazzita, intitolando una strada - il tratto di via A. Diaz compreso tra via Sibilla e il Lungomare Boeo - al “primo sindaco di Marsala dell'Italia Repubblicana”. Alla presenza di Autorità e Cittadini, di don Marco Renda - intervenuto per la benedizione del toponimo - nonché della famiglia Frazzitta, il sindaco Massimo Grillo, nel ringraziare la Commissione Toponomastica (presenti il sen. Pietro Pizzo e il dott. Francesco Palermo Patera) ha avuto parole di apprezzamento per l'ex sindaco di cui fu pure alunno: “Un uomo corretto e rigoroso, un maestro di vita. Intitolargli una strada, significa anche esaltare il suo esempio di coerenza".

Commosse le parole delle figlie Mirella e Maria Pia, che - con orgoglio - hanno ricordato il padre, il marito, il nonno affettuoso, quale è stato Luca Frazzitta, deceduto nel 2008 all'età di 92 anni. Prima di chiudere la cerimonia, anche il simpatico ricordo dell'on. Stefano Pellegrino che - in rappresentanza dei tanti nipoti presenti - ha ricordato i tanti momenti di vita familiare e scolastica, rivelando anche aneddoti e la passione dello zio Luca per l'arte culinaria.

Frazzitta ricoprì la carica di sindaco per quattro mesi (da aprile a ottobre del 1946), prodigandosi per la ricostruzione della città dopo i bombardamenti dell'11 Maggio 1943. A tal fine, Frazzitta inviò una relazione all’American Relief for Italy (il testo originale è conservato nell’Archivio Storico Comunale), in cui descrisse minuziosamente i bisogni della popolazione marsalese.