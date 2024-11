Mazara: nel 2025 un bando per nuove licenze taxi

21/11/2024 15:30:00

L’Amministrazione Comunale di Mazara del Vallo ha annunciato l’indizione di un bando per l’assegnazione di licenze e autorizzazioni per il trasporto pubblico locale, con particolare riferimento al servizio taxi. L’iniziativa, prevista per i primi mesi del 2025, mira a potenziare i servizi di trasporto, con un occhio di riguardo alle esigenze del settore turistico.

Ad annunciarlo è l’Assessore al Turismo, Eventi e Cultura, Germana Abbagnato, che ha dichiarato: "È intenzione della nostra amministrazione indire nei prossimi mesi un bando dedicato al servizio taxi con autovettura. Gli uffici sono già al lavoro per la predisposizione dei documenti necessari, e l’intera procedura sarà comunicata ampiamente per garantire la massima partecipazione."

L’Assessore ha sottolineato che questa iniziativa è parte di un piano strategico voluto dal Sindaco per migliorare i servizi rivolti ai turisti e visitatori. La crescente richiesta di veicoli per il trasporto di persone, come taxi e noleggio con conducente (NCC), rende fondamentale l’ampliamento dell’offerta, anche attraverso la concessione di nuove licenze. "Si tratta di un servizio essenziale per una città come la nostra che vuole valorizzare il turismo, fornendo mezzi di trasporto efficienti e professionali," ha aggiunto l’Assessore Abbagnato.

Una volta pronti, il bando e la relativa procedura di partecipazione saranno pubblicati sul portale istituzionale del Comune e diffusi attraverso i canali social e comunicativi ufficiali, per assicurare la massima trasparenza e visibilità.

Questo passo rappresenta un’opportunità non solo per migliorare i servizi turistici di Alcamo, ma anche per creare nuove occasioni di lavoro per i cittadini interessati al settore del trasporto pubblico locale.