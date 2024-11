Un nuovo asilo nido per Trapani: approvata la variazione di bilancio

21/11/2024 01:23:00

Via libera al nuovo asilo nido in via Francesco De Stefano. Il Consiglio Comunale ha approvato la variazione di bilancio che permetterà di utilizzare un finanziamento di 1.440.000 euro proveniente dal PNRR. La struttura, con una capacità di 60 posti per bambini dai 3 ai 36 mesi, nasce dalla volontà dell'Amministrazione Tranchida e della maggioranza consiliare di rispondere alle esigenze delle famiglie in una zona in espansione.

"Questa struttura non è solo un intervento architettonico, ma un progetto pensato per migliorare la qualità della vita dei più piccoli e delle loro famiglie - ha dichiarato l'Assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Guaiana - L'impegno dell'amministrazione è stato quello di adottare le migliori soluzioni tecnologiche e progettuali per garantire un ambiente confortevole e sicuro per i nostri bambini".

Il nuovo asilo nido sarà progettato per favorire la crescita dei bambini, con spazi accoglienti e funzionali, integrati armoniosamente nel contesto urbano. L'edificio, concepito come un "strumento di conoscenza", sarà flessibile e polivalente per adattarsi alle diverse esigenze educative.

Particolare attenzione sarà dedicata alla sostenibilità e alla sicurezza, con un impianto distributivo e tecnologico che permetterà una gestione razionale e sostenibile, minimizzando i costi e ottimizzando le prestazioni energetiche.

"La realizzazione di questo nuovo asilo nido rappresenta un investimento fondamentale per il futuro della nostra comunità - ha commentato il Sindaco Giacomo Tranchida - Un luogo sicuro e stimolante dove i nostri bambini potranno crescere e sviluppare le loro potenzialità. Trapani continua a crescere: insieme, costruiamo il futuro della nostra città!"