Trapani, il manager di Unicredit Renato Mancini incontra la presidente del Tribunale Alessandra Camassa

21/11/2024 18:00:00

Nella giornata odierna si è svolto un incontro istituzionale presso il Tribunale di Trapani tra il Presidente del Tribunale, Alessandra Camassa, e Renato Mancini, Area Manager Retail di Unicredit per la provincia di Trapani.

L’incontro, caratterizzato da un clima di reciproca cordialità, ha rappresentato un’occasione significativa per consolidare il rapporto tra l’istituto bancario e una delle principali istituzioni del territorio.

Renato Mancini ha ribadito la volontà della banca di mantenere un ruolo attivo nel supporto alle comunità locali, promuovendo iniziative finalizzate allo sviluppo economico e sociale della provincia di Trapani.

L’incontro ha rappresentato un momento importante per sottolineare l’impegno di Unicredit come Banca del Territorio, evidenziando la vicinanza delle sue strutture provinciali alle istituzioni locali. Tale cooperazione è volta a favorire lo sviluppo delle comunità in cui opera, sostenendo i piccoli operatori economici e le famiglie del territorio trapanese.

Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di Unicredit mirate a rafforzare le relazioni con il tessuto istituzionale locale, promuovendo un modello di banca che non solo offre servizi finanziari tramite la rete di filiali presenti sul territorio, ma che sfrutta anche i canali digitali per rispondere alle esigenze della clientela.