"Le mie scuse all'avvocato Paolo Ruggieri"

21/11/2024 12:07:00

Il sottoscritto Lupo Gioacchino, nato a Marsala il 31.01.1984, in merito alle proprie esternazioni rese in data 17.05.2022 (Cfr. "abbiamo di fronte due ladri e delinquenti che rubano alle spalle dei cittadini, lasciando Marsala all'abbandono totale di servizi"), sulla piattaforma virtuale Facebook sul profilo personale di Grasso Sebastiano, in cui veniva pubblicato un articolo dal sito on line TP 24 intitolato "gli ingenui della truffa", si scusa pubblicamente per l'offesa recata all'Avv. Paolo Ruggieri, all'epoca dei fatti Vice Sindaco del Comune di Marsala.

Il sottoscritto porge le sue più sentite scuse per la frase e le parole poco garbate espresse che sicuramente hanno leso l'onore, la dignità e la reputazione dell'ex Vice Sindaco di Marsala, il quale, al contrario, è una persona ligia al lavoro e che ha svolto il proprio incarico con alta dedizione e, pertanto, sicuramente non sono attribuibili quelle offese.

Cordiali saluti.

Marsala, lì 20.11.2024

Lupo Gioacchino