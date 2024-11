Pallamano A1: torna il Campionato, le Arpìe preparano la sfida interna contro Sassari

21/11/2024 07:00:00

Il prestigioso pareggio ottenuto contro la Mks Urbin Gniezno (26-26), nella gara di ritorno del terzo round di EHF European Cup, ha riscattato la prova della sfida d’andata. Non ha, però, impedito che si interrompesse il cammino europeo dell’AC Life Style Handball Erice. Dopo la vittoria della seconda Supercoppa italiana dello scorso 31 agosto, rimangono adesso due obiettivi stagionali: la Coppa Italia e il campionato. Iniziano, perciò, oggi, le Arpie a preparare la sfida di sabato prossimo (ore 18), in cui ospiteranno al Palazzetto “Pino Cardella” la Lions Sassari. La gara sarà valevole come recupero dell’ottava giornata. La stessa ottava giornata si è svolta nello scorso fine settimana, e adesso la AC Life Style Handball Erice è stata raggiunta da Salerno (capace di vincere a Bressanone) in testa alla classifica, a quota 14 punti. Naturalmente, bisogna tenere conto del fatto che la squadra campana ha disputato una gara in più (otto, contro le sette delle Arpie).

Gabriela Pessoa (terzino destro AC Life Style Handball Erice): “La partita di sabato è stata davvero speciale, perché ha dimostrato quanto sia forte la nostra squadra, soprattutto quando giochiamo in casa. Nonostante la forza delle avversarie e le difficoltà oggettive di una rimonta difficilissima, non abbiamo mai smesso di lottare. La mia sensazione riguardo alla nostra avventura in Europa è che abbiamo dato tutto per arrivare il più lontano possibile, ma purtroppo è finita qui. Sarà un’esperienza che ci servirà molto quando torneremo a giocare in ambito europeo. In ogni caso, è un bagaglio di esperienza notevole: un patrimonio che ci deve servire per ritornare al meglio delle nostre possibilità in campionato, sin dalla gara di sabato prossimo contro Sassari”.