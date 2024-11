Salvatore Ombra. "Penso sempre a fare il mio dovere. Se Marsala chiama, sono pronto a fare una follia ..."

21/11/2024 06:00:00

"Se Marsala chiama, sono pronto a fare una follia per la città". Sono le parole di Salvatore Ombra. L'imprenditore, presidente di Airgest, la società che gestisce l'aeroporto "Vincenzo Florio" di Birgi, è stato intervistato dalla redazione di Tp24 per commentare la sua recente assoluzione nel processo nato da un esposto dei Cinque Stelle proprio sui conti dell'aeroporto. E ha aperto, chiaramente, alla possibilità di una sua candidatura a Sindaco per le prossime elezioni amministrative.

IL PROCESSO. L’inchiesta della magistratura trapanese era nata a seguito di un esposto di alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle nel marzo 2018 ed ha condotto all’imputazione di alcuni dirigenti ed amministratori della società per false comunicazioni societarie e peculato. Sono stati tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. L'inchiesta della Procura di Trapani ha portato all'imputazione di diversi dirigenti e amministratori della società per reati quali false comunicazioni sociali e peculato. Nel corso del processo, il 17 marzo 2024, il Tribunale di Trapani ha dichiarato la prescrizione per il reato di falso in bilancio contestato agli amministratori che si sono succeduti alla guida della società tra il 2010 e il 2015. Successivamente, il 7 ottobre 2024 il Pubblico Ministero Antonella Trainito ha richiesto l'assoluzione per tutti gli imputati dall'accusa di peculato, motivando la richiesta con la formula "perché il fatto non costituisce reato". Il 18 novembre 2024, il Tribunale di Trapani ha emesso la sentenza definitiva, assolvendo tutti gli imputati.

LA POLITICA. Salvatore Ombra continua a pensare all'aeroporto di Trapani. Ma da più parti si chiede la sua candidatura a Sindaco. Lo vogliono i partiti del centrodestra, desiderosi di ripartire a Marsala, dopo l'esperienza con Massimo Grillo, con un profilo più manageriale e meno ingessato. Lo chiedono anche tanti cittadini, che hanno apprezzato il lavoro di Ombra in questi anni all'aeroporto di Trapani (non a caso uno dei pochi scali minori italiani "salvato" da un'inchiesta del Corriere della Sera su sprechi e inefficenze tra le aerostazioni. Qui l'articolo del Corriere. "Sarebbe una follia, candidarmi - dice Ombra a Tp24 - ma se parte della città me lo chiede, se posso essere utile alla comunità, al centrodestra, a giovani e professionisti di vari settori, sicuramente, non mi tirerò indietro".