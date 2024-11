TennisTavolo: settimana di vittorie per la Germaine Lecocq TT Marsala

21/11/2024 14:54:00

Si assesta al terzo posto in classifica, nel girone I del Campionato serie B2 nazionale di Tennis Tavolo, la Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo Marsala che vince lo scontro diretto casalingo contro il TT Città di Siracusa per 5-2. A fronte della imponente caratura di Eduardo Gonzalez, che vince tutti e tre i suoi incontri battendo anche il forte Dario Sabatino per 3-0, ottime prestazioni di tutto il roster lilibetano con Alessandro Guttuso ed Alessandro Amato, sostituto dell’infortunato Capitan Titone, che fanno quel 50% che basta a portare a casa questi importanti due punti. Un match vinto ed uno perso per entrambi che cedono proprio a Sabatino le rispettive sfide ma che con le due vittorie ottenute su Gianluca Petrolito e Vincenzo Alessi, contribuiscono non poco al successo di giornata.

In Serie C2, il Team lilibetano comanda la classifica a punteggio pieno dopo la vittoria casalinga contro la TT Mazzola per 7-0. Un match a senso unico che cela nelle pieghe due singolari ed il doppio vinti per 3-2 a testimonianza della difficoltà del torneo e che nessuna sfida può considerarsi vinta prima di giocarla. Fabrizio Salerno, Federico Bellissimo e Pietro Pizzo sono i pongisti autori di questa stupenda prima parte di campionato. Un trio che tante soddisfazioni si prenderà in questa entusiasmante stagione e che sta dimostrando di ambire a ragione anche al salto di categoria.

In Serie D1, il sabato prefestivo della Germaine Lecocq porta altri due successi al sodalizio caro alla Presidente Sorrentino. Il 5 a 2 casalingo sul TT Trapani “El Barone” del Team B Germaine Lecocq UIPS per nulla scontato visto il carattere di scontro diretto per la posizione in classifica e la vittoria in trasferta a Custonaci del Team A Germaine Lecocq Monte Polizo che batte di misura la Rosselli Mobili per 4-3. Una citazione particolare va fatta per Toutaoui Staouti della UIPS che vince due singolari ed il doppio insieme a Francesco Gandolfo ed una per Claudio Amato della Monte Polizo che fa tris di 3-0 ipotecando la vittoria finale.

La formazione della Germaine Lecocq di Serie D2 girone A, torna sconfitta dalla trasferta palermitana contro l’Asd Radiosa – Lega del Filo d’Oro per 5-2. Una sconfitta a cui quasi nulla hanno potuto Emanuele Carini, Francesco Fosa ed il giovane Vito Licari se non che rendere difficile la vita alla formazione di casa. Ci penserà Emanuele Carini a conquistare i due punti per i lilibetani infondendo quella carica che servirà per il proseguo della competizione.