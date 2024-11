Calcio: continua la striscia positiva del Trapani Under 15 di Calcio femminile

22/11/2024 14:30:00

Un’altra meritatissima vittoria per l’Asd Trapani Calcio Femminile, che batte il Don Bosco Partinico, in casa per cinque reti a due. Fin dai primi muniti di gioco, la partita è subito apparsa combattuta e molto animata. Dopo appena cinque minuti di gioco è arrivato il primo gol del Trapani Calcio Femminile su azione di Miriam Piazza. Il vantaggio della squadra di casa dura però poco perché il Partinico conquista il pareggio con un gol segnato da Serena Di Noto, dopo una punizione non perfettamente ribattuta dal porterie granata. La partita va avanti con un Trapani Calcio femminile che non demorde, ma che trova un avversario pronto a contrastarlo. Raddoppio sfiorato dalle giocatrici granata con una punizione in posizione molto pericolosa, ma che non riesce ad essere messa a segno. Un finale di primo tempo pieno di emozioni, con il Trapani calcio femminile che non riesce, nonostante le tantissime azioni da gol, a mettere la palla in rete, lasciando finire così il primo tempo sull’uno a uno.

Il secondo tempo ricomincia con un errore del portiere del Partinico che prende la palla con le mani, dopo un retropassaggio da parte di una compagna, regalando al Trapani calcio femminile una punizione, che finalmente porta le ragazze granata sul 2 a 1, con gol di Chiara Carbonari. Ma nonostante la squadra granata giochi continuamente davanti la porta avversaria creando molto azioni pericolose, arriva, dopo 10 minuti del secondo tempo, il gol del 2 a 2 segnato da Denise Plano. E’ solo alla fine del secondo tempo che il Trapani calcio femminile ristabilisce il vantaggio con un gol di Anna Bellomo.

Il terzo tempo ricomincia con una lotta senza esclusioni di colpi da parte di entrambe le squadre. Ma è il Trapani calcio femminile che al 16° minuto del terzo tempo va in gol con Sofia Altese. Ma le giocatrici granata non si accontentano e sullo scadere del tempo, a quattro minuti dalla fine dei tre tempi regolamentari, segna Anna Bellomo, chiudendo la partita sul 5 a 2. Grande prestazione delle calciatrici granata che continuano a regalare emozioni dietro emozioni e che con grinta e tenacia stanno dimostrando, nonostante la giovane età, di avere la stoffa delle campionesse.