A Misiliscemi il 26 novembre un workshop sulla diversità bioculturale

22/11/2024 11:10:00

Martedì 26 novembre, a Baglio Elena, a Pietretagliate, si terrà il Workshop dal tema

"La Diversità Bioculturale: una risorsa da conoscere e valorizzare per lo sviluppo sostenibile dei territori".

Gli Enti organizzatori assieme al Comune di Misiliscemi sono l'Università degli Studi di Palermo (Dipartimento STEBICEF; Centro Interdipartimentale di Ricerca RIVIVE) e l'Accademia dei Georgofili, sez. Sud-Ovest.

Del comitato organizzatore fanno parte Giuseppe Bazan, Barbara Mineo e Mariella Romano; del comitato scientifico, invece, Giuseppe Bazan (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche - STEBICEF), Francesco Sottile (Dipartimento di Architettura – d’Arc) e Vincenzo Todaro (Dipartimento di Architettura – d’Arc).

L'evento si avvale del patrocinio della Società Italiana di Ecologia del Paesaggio; della Società Italiana di Scienze della Vegetazione; della Società Siciliana di Scienze Naturali, dell'Associazione Italiana di architettura del paesaggio (AIAPP) – Sezione Sicilia; della Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione Sicilia; dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trapani e dell'Ordine dei Biologi della Sicilia.

Il territorio siciliano presenta una straordinaria biodiversità sia in termini di ricchezza floristica e faunistica che in termini di agrobiodiversità. Questa diversità biologica si è conservata in un contesto storico molto dinamico e variegato che ha portato anche alla formazione di territori di elevata valenza culturale.

“Il territorio comunale di Misiliscemi – dice il sindaco, Salvatore Tallarita - è uno dei tasselli della diversità biologica e culturale siciliana e il risultato di una gestione sostenibile e consapevole da parte di una comunità locale sostenuta da piccoli agricoltori, allevatori tradizionali, artigiani, salinari, ecc. La loro eredità è rappresentata dalla diversità bioculturale, che comprende la diversità in tutte le sue manifestazioni – biologiche, culturali e linguistiche – e che trovano la loro massima espressione nel paesaggio di questo territorio. Nel mese di luglio, su mia proposta, abbiamo stipulato una convenzione non onerosa con l'Università di Palermo, e nello specifico con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie biologiche, chimiche e farmaceutiche, di cui è coordinatore il professore Giuseppe Bazan, docente di botanica, ecologia del paesaggio e politiche per la biodiversità del territorio, per rafforzare e potenziare una reciproca collaborazione, sviluppando in maniera congiunta attività di ricerca scientifica e formazione per strategie di sviluppo del territorio comunale finalizzate alla protezione della biodiversità, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione dell'inquinamento e alla protezione e al ripristino di ecosistemi. Questo workshop ha ora l’obiettivo di presentare diversi approcci metodologici, sia scientifici che tecnici, di analisi e progettazione, per comprendere e valorizzare il capitale naturale e culturale del territorio misilese, e siciliano più in generale, attraverso degli interventi tematici su flora, fauna, agrobiodiversità, beni culturali e paesaggio”.

Alla fine del workshop è previsto un dibattito per focalizzare i punti chiave delle tematiche affrontate. L’evento è accreditato per l’acquisizione di crediti formativi professionali (CFP) per agronomi e architetti.