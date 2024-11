Sicilia: si schianta con l'auto, muore un 32enne

22/11/2024 08:28:00

Un grave incidente stradale si è verificato poco prima di mezzanotte in viale Regione Siciliana a Palermo, all'altezza del sottopasso di corso Calatafimi, in direzione Trapani. Nel tragico schianto ha perso la vita Gianluca Billitteri, un muratore di 32 anni, che si trovava alla guida di un'Alfa Romeo 159.

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre il corpo della vittima dalle lamiere dell'auto. Presenti anche la polizia, per avviare i rilievi necessari a chiarire la dinamica del sinistro, e il personale sanitario del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Durante le operazioni di soccorso e i rilievi, la circolazione lungo la strada è stata temporaneamente interrotta. Al momento, dalle prime ricostruzioni, sembra che nessun altro veicolo sia stato coinvolto nell'incidente. Resta da accertare con precisione cosa abbia provocato il tragico schianto.

I familiari e gli amici ricordano un giovane uomo dedito al lavoro e alla famiglia, strappato alla vita in modo improvviso e drammatico. L'episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale in uno dei tratti più trafficati e pericolosi della città.