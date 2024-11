Thanksgiving alla Morgan School: una festa all’insegna della gratitudine

22/11/2024 18:30:00

Il Thanksgiving, simbolo di condivisione e gratitudine, è una delle festività più sentite negli Stati Uniti, un momento dedicato a riflettere sul valore delle relazioni e sull’importanza di ciò che si ha. Quest’anno, questa ricorrenza speciale diventa il cuore di un evento unico presso la Morgan School di Marsala, scuola specializzata in corsi di lingua inglese.

L’appuntamento è fissato per il 29 novembre, presso la sede in Viale Whitaker 19, con due fasce orarie dedicate:

- Babies & Kids: dalle 15:30 alle 17:00

- Teens & Adults: dalle 18:00 alle 20:00

Il pomeriggio sarà un’occasione per immergersi nel vero spirito del Thanksgiving grazie a giochi a tema, fotografie con i personaggi storici, e per i più grandi, una degustazione di vini pregiati della Cantina Chitarra, che accompagneranno il tradizionale tacchino, gentilmente fornito dalla Conad di Corso Gramsci di Marsala.

L’evento è pensato per offrire un momento di svago e apprendimento in un’atmosfera accogliente, dove cultura, tradizione e divertimento si intrecciano. Un modo perfetto per conoscere meglio la Morgan School e il suo approccio originale all’insegnamento della lingua inglese.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. Per riservare il proprio posto, è sufficiente contattare il numero 0923 1954087. Un invito a scoprire, attraverso la tradizione americana, il valore universale della gratitudine.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)