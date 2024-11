Il capo dei vescovi a Mazara: "Mediterraneo mare di tutti, difendere sempre la vita"

22/11/2024 06:00:00

Mazara del Vallo ha ospitato un momento di riflessione e confronto significativo durante l'assemblea diocesana, alla quale ha partecipato il Cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. L'incontro, convocato dal Vescovo della diocesi, Monsignor Angelo Giurdanella, si è svolto nella Cattedrale della città e ha affrontato temi cruciali come il Mediterraneo, l'importanza della comunità cristiana e il ruolo della prossimità.

Zuppi: "Difendere sempre la vita nel Mediterraneo"

Nel suo intervento, il Cardinale Zuppi ha richiamato l'attenzione sul Mediterraneo come luogo di incontro e di storia condivisa: «Dobbiamo guardare al Mediterraneo e ai migranti con l’occhio della storia, a volte faticosa e cruenta, e quello dell’incontro, sennò questo diventa scontro. Bisogna difendere sempre la vita, perché nessuno la perda e poi dobbiamo considerare il mare Mediterraneo come il mare nostrum e non un mare di nessuno dove la vita non conta più niente».

Il Cardinale ha sottolineato la necessità di coltivare relazioni di prossimità e compassione, specialmente in un contesto sociale segnato da difficoltà relazionali e isolamento: «La chiave è la compassione. Se vedo qualcuno che ha bisogno, l’aiuto. Non possiamo ridurre tutto a un dovere, ma dobbiamo spiegare e vivere l’amore». Ha poi messo in luce l'importanza del Sinodo come opportunità per rafforzare la Chiesa attraverso il dialogo e la partecipazione collettiva: «Il Sinodo è un’opportunità meravigliosa per decidere insieme, per capire. Prendiamola sul serio, partecipiamo con amore».

Giurdanella: "Superare scoraggiamento e pessimismo"

Monsignor Angelo Giurdanella, concludendo l’assemblea, ha esortato i fedeli a lasciarsi guidare dal fervore cristiano: «Il fervore è il sale della testimonianza cristiana, è il lievito della sua perenne vivacità. A tutti chiedo uno slancio per superare scoraggiamento e pessimismo, dobbiamo intraprendere nuove vie dell’entusiasmo spirituale».

Il Vescovo ha sottolineato i segnali di speranza che emergono nelle comunità locali: «Girando le comunità parrocchiali vedo germogli nuovi – ha detto – grazie alla Consulta giovanile che ci sta mettendo in dialogo, adulti e giovani».

Una riflessione sul futuro della Chiesa

L’assemblea diocesana di Mazara del Vallo è stata un’occasione per ribadire la centralità del Mediterraneo come luogo di incontro e dialogo, ma anche per riflettere sulla necessità di costruire comunità unite e compassionevoli. Zuppi e Giurdanella hanno sottolineato il valore della prossimità, del dialogo intergenerazionale e dell’impegno collettivo, offrendo una visione di fede che guarda con speranza al futuro.