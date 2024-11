Santa Ninfa: domani il concerto di Lorenzo Fragola

22/11/2024 08:49:00

Domani sera, sabato 23 novembre, a Santa Ninfa, in Piazza Libertà,Snata si esibirà il cantautore italiano Lorenzo Fragola. L’ingresso è gratuito, il 29enne catanese emozionerà il pubblico con i suoi successi da Infinite volte a L’esercito del selfie e #Fuoriceilsole.

La vittoria ad X-Factor Italia gli ha fatto incassare una serie di successi, molto amato dal pubblico giovanile, più volte candidato al “Best Italian Act” all’Mtv Europe Music Award 2015, la candidatura come cantante italiano preferito al Kid’s Choiche Awards e le vittorie al Medimex come miglior opera prima per l’album “1995” e come “Best New Artis” all’Mtv Italia Awards.