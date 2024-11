 Open Day al Tiro a Segno Nazionale di Mazara del Vallo

22/11/2024 15:30:00

Il 24 novembre 2024, il Tiro a Segno Nazionale di Mazara del Vallo apre le sue porte al pubblico con un Open Day ricco di attività e iniziative. L’evento si svolgerà in due fasce orarie, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:00, offrendo un’opportunità speciale per avvicinarsi a una disciplina sportiva affascinante e ricca di tradizione.

Un programma per tutti

L’Open Day è rivolto a tutti, appassionati, curiosi e neofiti, con attività pensate per adulti e ragazzi. Durante la giornata sarà possibile: Visitare gli stand dedicati al tiro a segno. Ricevere nozioni sul tiro amatoriale e agonistico. Esplorare l’esposizione di armi comuni e sportive presso l’armeria del poligono.

Istruttori qualificati e atleti esperti saranno a disposizione per guidare i partecipanti alla scoperta del mondo del tiro a segno. Sarà possibile interagire con loro per comprendere meglio le tecniche, le attrezzature e le possibilità che questa disciplina offre, sia a livello amatoriale che agonistico.

L’Open Day rappresenta una rara occasione per scoprire una nuova passione o semplicemente per approfondire la conoscenza di uno sport che combina precisione, concentrazione e tecnica. L’evento è pensato per coinvolgere il pubblico e creare un’esperienza unica e coinvolgente.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità! Il Tiro a Segno Nazionale di Mazara del Vallo ti aspetta il 24 novembre 2024 per una giornata all’insegna dello sport e della scoperta.