Spettacoli, musica e sagre: il fine settimana in provincia di Trapani

23/11/2024 06:00:00

Il weekend del 23 e 24 novembre la provincia di Trapani si anima

con una serie di eventi che spaziano dalla gastronomia alla musica, dalla letteratura al teatro:

SANTA NINFA - Il 23 e 24 novembre, Santa Ninfa ospita la decima edizione della rassegna gastronomica Un giorno da pecora. L'evento, dedicato alla carne di pecora e ai suoi derivati, come la ricotta e la "Vastedda della Valle del Belìce" DOP, offre degustazioni, spettacoli, e un concerto gratuito di Lorenzo Fragola sabato sera. Oltre agli stand gastronomici, l’iniziativa valorizza il territorio con aperture di chiese e musei, e attività per bambini, tra giochi e attrazioni. Info su https://www.facebook.com/SagraDellaPecoraSantaNinfa

CASTELVETRANO - Il 23 e 24 novembre, il centro di Castelvetrano si trasformerà in un villaggio gastronomico “Castelvetrano è” per celebrare le eccellenze culinarie locali e siciliane. Durante l’evento, sarà possibile degustare e acquistare prodotti tipici, scoprendo i segreti della cucina tradizionale siciliana. Un weekend dedicato al gusto e alla cultura, con la partecipazione dei produttori locali. L’ingresso è gratuito. Sabato 23 novembre, alle 21.30, il Sistema delle Piazze di Castelvetrano ospiterà il "BALLA, BALLA LIVE TOUR". Il Gruppo Folk 2000 e I Scianari porteranno sul palco la musica popolare salentina con ritmi travolgenti e danze tipiche del Salento. Ingresso libero.

TRAPANI - Marcello Veneziani sarà il prossimo ospite della rassegna letteraria "Identità perdute", organizzata dall’Istituto Nova Civitas di Trapani. L'evento si terrà sabato 23 novembre, alle 17, presso il Museo Pepoli di Trapani. Veneziani, noto scrittore e giornalista, presenterà il suo libro Senza eredi. Ritratti di maestri veri, presunti e controversi in un’epoca che li cancella. Durante l'incontro, il presidente di Nova Civitas, Livio Marrocco, dialogherà con l'autore sul tema dell'assenza di eredi culturali nella società contemporanea, argomento centrale del libro.

MARSALA - Sabato 23 novembre, alle ore 21:00, il Teatro Impero di Marsala ospiterà lo spettacolo benefico "Insieme... per la Madonna della Cava", finalizzato alla raccolta fondi per il restauro degli affreschi della Grotta dedicata alla patrona della città. L’evento è organizzato dalla "Strada del Vino di Marsala" e da Il Vomere, con il patrocinio del Comune di Marsala, e vede la partecipazione di artisti locali che si esibiranno gratuitamente. Tra i protagonisti: Silvia Cialona, Maurizio Favilla e Alba Isaia, Valentina Donato, Baldo Russo, Maria Caterina Vitaggio, Franco Pavia, la Marsala Dance Academy, Il Sipario di Vito Scarpitta, Senia, Aldo Bertolino e i Kinisia. La serata sarà presentata da Nino Guercio, con il coordinamento artistico di Salvatore Sinatra. Il biglietto, dal costo di 10 euro, è disponibile presso l’Associazione "Strada del Vino di Marsala" a Palazzo Fici e presso le numerose associazioni e ordini aderenti, tra cui Fidapa, Pro Loco Marsala, Rotary Club e altri enti locali. Domenica 24 novembre, alle ore 18:00, il Teatro Sollima di Marsala ospiterà un concerto straordinario nell'ambito della XXIV Stagione Concertistica dell'Accademia Beethoven. Protagonisti della serata saranno il soprano Ilaria Iaquinta, acclamata sui palcoscenici internazionali, e il pianista Giacomo Serra, Maestro di Sala del Teatro San Carlo di Napoli.Il programma, voluto dal Maestro Giuseppe Lo Cicero e dal Consiglio Direttivo dell’Accademia, attraverserà la raffinatezza del repertorio francese e la passione della tradizione napoletana. Tra i brani eseguiti: romanze di Tosti, arie di Offenbach, celebri pezzi di Satie e intramontabili canzoni napoletane come Te voglio bene assaje e Marechiare. Per info e prenotazioni: 320 690 5330.

MARSALA -Il 23 novembre, alle 21:00, al Teatro E. Sollima di Marsala va in scena Malamore. Esercizi di resistenza al dolore di Concita De Gregorio, un'opera teatrale che esplora le storie di donne che affrontano la violenza quotidiana. Il laboratorio teatrale dell’Officina Artistica Carpe Diem, diretto da Luana Rondinelli e Alessio Piazza, darà vita a queste intense narrazioni di resistenza al dolore. Il 24 novembre, alle ore 17:30, presso la Sala Punica delle Cantine Pellegrino di Marsala, Giovanni Alagna presenta il suo libro La Nave Punica di Marsala (ed. Il Vomere). L’ingresso è gratuito.

MAZARA DEL VALLO - Il 23 novembre, al Cineteatro Rivoli alle 21.15 va in scena il BIG COMEDY RING SHOW! Una serata di cabaret con comici da Zelig e Colorado. Biglietti in prevendita presso il teatro, info e prenotazioni al 3807268068 o 3492954822.

SAN VITO LO CAPO - Il 24 novembre, alle ore 18:30, al Teatro Comunale, va in scena Colette e il Music-Hall,da un'idea di Riccardo Cavallo, spettacolo per la rassegna Teatro del Mare 2024.

MARSALA - Apertura di siti del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala con guide specializzate di ArcheOfficina. La Chiesa di Santa Maria della Grotta, immersa nelle latomie romane, incanta con i suoi affreschi medievali e l’atmosfera mistica; la Latomia dei Niccolini, antiche cave romane trasformate in cimiteri paleocristiani, offre un viaggio tra il III e il IV secolo d.C.; l’Ipogeo di Crispia Salvia, con i suoi vivaci affreschi funerari, svela uno spaccato unico della vita romana. Orari di apertura: Chiesa di Santa Maria della Grotta e Latomia dei Niccolini: 10:00-13:00 e 15:00-17:00; Ipogeo di Crispia Salvia: 10:00-13:00 e 15:00-18:00. Le visite guidate partono ogni ora fino a un’ora prima della chiusura. Biglietti: singoli da 4€ a 5€, biglietto unico a 10€ (intero) e 6€ (ridotto). Prenotazioni al 351 484 9420 o via email a lilibeo@archeofficina.com. Punto informazioni: Biglietteria del Parco Archeologico di Lilibeo, Viale Vittorio Veneto.

SEGESTA - Segesta ospita un'esclusiva visita guidata al Tempio con un archeologo di CoopCulture il 23 e 24 novembre, alle ore 10:30 e 11:45. Durante il tour, saranno raccontate le tradizioni storiche dei Segestani, le tecniche costruttive e le peculiarità architettoniche del monumento. Info e prenotazioni disponibili online su coopculture.it

SELINUNTE - Selinunte apre le porte dei suoi templi con una visita guidata a cura degli archeologi di CoopCulture il 23 e 24novembre 2024, alle ore 10:30 e 11:45. L’esperienza esplorerà i segreti architettonici degli edifici della Collina Orientale, costruiti dagli antichi greci come dimore eterne per le divinità. Info e prenotazioni disponibili online su coopculture.it

SALAPARUTA - La mostra Jazzisti siciliani nel Mondo è visitabile nella Sala delle Conferenze in Piazza Mercato fino al 30 novembre. L’esposizione presenta 18 pannelli che raccontano l’evoluzione del jazz siciliano, con oltre 50 artisti, tra cui Nick La Rocca e Louis Prima.