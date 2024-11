Un incontro in vista del raduno dei Bersaglieri a Marsala

23/11/2024 20:10:00

Un’importante tappa organizzativa in vista del 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri, che si terrà a Marsala dall’8 all’11 maggio 2025, è in programma per il 6 dicembre 2025 al Complesso Monumentale San Pietro. L’incontro, che si svolgerà in due sessioni, alle ore 10:00 e alle 15:30, coinvolgerà il Comitato Organizzativo, l’Amministrazione Comunale e gli operatori del settore turistico e della ristorazione.

L’evento, che, secondo le stime del Comune, porterà nella città lilybetana oltre 40.000 partecipanti, rappresenta, dicono gli organizzatori, "una straordinaria occasione di promozione per il territorio".

Un momento di confronto e organizzazione

L’incontro del 6 dicembre avrà l’obiettivo di:

Condividere le necessità logistiche dell’evento, dall’ospitalità ai trasferimenti;

dell’evento, dall’ospitalità ai trasferimenti; Coinvolgere gli operatori locali , creando una rete organizzativa efficace per gestire l’imponente flusso di visitatori;

, creando una rete organizzativa efficace per gestire l’imponente flusso di visitatori; Sensibilizzare il territorio sull’importanza di garantire un’accoglienza impeccabile e promuovere Marsala.

Per informazioni o conferme di partecipazione, è possibile contattare il Comitato Organizzativo all’indirizzo info@siciliadascoprire.it o al numero 3938765894.